Paran docentes bonaerenses en rechazo a la séptima oferta salarial provincial

Los docentes de la provincia de Buenos Aires, nucleados en el Frente de Unidad Docente, realizan un paro por 24 horas, y se movilizarán a la Capital Federal en demanda de un aumento salarial que supere la última oferta salarial del gobierno provincial, de otorgar un 10 por ciento de aumento en este primer semestre.



Con la consigna "¡Basta de Ajuste, la educación pública no puede esperar!" los maestros del FUD realizarán la protesta a las 10.30 frente a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, durante el paro por 24 horas en rechazo a la séptima oferta salarial provincial.



El Gobierno bonaerense ratificó que se descontará el día no trabajado a los docentes que adhieran a la medida de fuerza, en tanto el Tribunal de Trabajo 4 de La Plata rechazó una medida cautelar presentada por los sindicatos docentes para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no aplique descuentos salariales a los maestros por días de paro.



La propuesta ofrecida en la reunión paritaria del viernes último, y rechazada por los gremios docentes, prevé un aumento salarial del 10% en los primeros seis meses de 2018, a pagar en tres tramos: 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio. Además, ofreció pagar un reconocimiento por presentismo de hasta $ 3.000 por docente.



De acuerdo con el Gobierno provincial, los dos anticipos a cuenta de paritarias significa un total en este primer cuatrimestre de 3.250 pesos adicionales al salario del docente que gana menos de 15.000, y de 8.125 pesos a los que ganan más de 30.000.



Con esta propuesta, el salario promedio de un docente con presentismo pasa de 24.659 a 27.500 y el salario inicial de un docente ingresante con presentismo, de 12.500 a 14.250 mensual.



La presidenta de la Federación de Educadores bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, cuestionó -hoy en un comunicado- que el adelanto salarial otorgado en concepto de futuros aumentos signifique "sólo $ 540 por mes para cada docente". Sostuvo que esa cifra es "inaceptable en el contexto de incrementos continuos en el que vivimos".