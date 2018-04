Schiaretti fue anfitrión de un nuevo encuentro del peronismo anti K

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió este mediodía a un grupo de legisladores nacionales peronistas que responden a los gobernadores, massistas y dirigentes del randazzismo, en el inicio del segundo encuentro de este espacio cuyo objetivo es ser la estructura partidaria para un candidato no kirchnerista en las elecciones de 2019.



En el Centro Cívico de la capital cordobesa, Schiaretti -uno de los referentes peronistas que tiene una cordial relación con el Gobierno nacional junto al salteño Juan Manuel Urtubey- encabezó un almuerzo partidario con el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto, y su par en Diputados, Pablo Kosiner, junto a la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, entre otros.



Tras la foto protocolar, el gobernador y Pichetto prefirieron no hablar con la prensa pero sí lo hicieron Kosiner, Camaño, Diego Bossio y la randazzista Florencia Casamiquela, quienes coincidieron en resaltar que este espacio peronista rechaza la unidad con la ex presidenta Cristina Kirchner y además es crítico con el gobierno de Cambiemos, a quien acusan de tener "insensibilidad".



El de hoy en Córdoba es el segundo encuentro tras la reunión del pasado 6 de abril en Gualeguaychú, donde se lanzó este espacio justicialista federal que todavía no tiene un nombre formal.



"Recorremos el país porque queremos construir una propuesta alternativa que pueda hacer que en 2019 tengamos un gobierno con mayor sensibilidad social, con una mirada federal", afirmó el diputado salteño Kosiner.







En tanto, la diputada Camaño expresó: "Vinimos a Córdoba a trabajar propuestas legislativas como el proyecto de Tarifas Justas. Le pedimos al presidente (Mauricio Macri) que escuche a quienes sufren con los tarifazos y debata nuestras ideas. El pago de los servicios básicos se lleva una parte muy delicada del presupuesto familiar".



"Muchas familias están sufriendo por la política insensible del Gobierno. Los grandes beneficiarios de la gestión oficial siguen siendo los empresarios concesionarios de los servicios públicos. Sería bueno que Macri también haga su esfuerzo y baje los impuestos", agregó Camaño, al inicio del encuentro en el que la cuestión tarifas y la polémica sobre los impuestos provinciales y municipales será uno de los principales temas a debatir.



En la misma línea, el diputado Bossio publicó en su cuenta de Twitter: "Necesitamos que el presidente Mauricio Macri tenga una visión de futuro más allá de las visiones cortoplacistas y electoralistas. Le pedimos que piense en todos los argentinos, no sólo en los pocos que resultan ser sus amigos".



Casamiquela, la ex candidata a senadora por el espacio que lidera el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, pidió "reglas claras" para poder alcanzar acuerdos que permitan "transitar la unidad en la diversidad" hacia las elecciones presidenciales.



"Es el momento de hilvanar acuerdos, porque no nos estamos preparando para ser oposición, ni para tener un puñado más de legisladores. El desafío es prepararse para gobernar en el 2019 y eso supone el compromiso de todos", declaró a Télam a poco de comenzar la cumbre peronista no kirchnerista.



Luego del encuentro con Schiaretti, los legisladores nacionales mantendrán un encuentro con legisladores provinciales, intendentes y dirigentes del peronismo cordobés y esta primera jornada concluirá con una cena con la Juventud Peronista de Córdoba, en tanto que mañana se conocerán las conclusiones a través de un documento.