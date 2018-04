Macri ratificó aumento de tarifas: "Es mentira que son exorbitantes"

El presidente Mauricio Macri afirmó que las tarifas públicas "se debatieron hace dos años" en las audiencias públicas que marcó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "donde se trazaron los aumentos que se iban a hacer".



Estas subas se realizan para normalizar "algo fundamental para un país que es tener energía, porque íbamos rumbo al modelo venezolano que está parado sobre unas reservas gigantescas de petróleo y hoy ya ni siquiera tienen combustible porque las refinerías no funcionan".



"Evitamos ese colapso, giramos hacia el lado correcto", sostuvo el presidente durante un reportaje que concedió al programa "Código Político" de TN.



La adecuación tarifaria se ha hecho de la forma "lo más gradual posible" dijo Macri. "Hemos trazado senderos de cuatro y ocho años para la zona sur del país que tiene más subsidios", agregó.



"He buscado una y otra vez otro camino, le di vueltas y vueltas y no hay otro: este es el único camino", reiteró y se preguntó: "¿Dónde se vio que un presidente puede disfrutar diciéndole a la gente que la energía tiene que aumentar?".



"La primera mentira que nos dijeron es que los subsidios no los paga nadie, los pagamos todos, con inflación y con deuda", subrayó.



"La segunda mentira es que las tarifas son exorbitantes. Cruzamos al Uruguay y pagan más del doble en electricidad y en gas, y en Chile el triple", agregó Macri.



Puso de relieve que la puesta en marcha de la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta, en Neuquén, que "es una revolución de empleo e inversión, ya dejamos de declinar y empezamos a crecer. Por primera vez cruzó la curva Vaca Muerta y comenzamos a producir más gas".



Sin embargo, se sigue con la compra de gas pero ahora "nadie roba un dólar, negociamos duramente, cuidamos la plata de la gente, se licitan las obras como corresponde, muchísimo más barato. Todo el sistema funciona en forma transparente".



Advirtió que los que se oponen a la política energética "están mintiendo; con energía somos imparables, pero sin energía no se puede hacer nada", subrayó.



Por otra parte, Macri admitió que "pensábamos que íbamos a lograr bajar la inflación más rápido de lo que la estamos bajando, pero está bajando. El compromiso de llegar al dígito sigue como prioritario porque es coherente con mi principal compromiso que es reducir la pobreza".



Reconoció que lo que más afecta al ciudadano es la inflación y por eso "la estamos combatiendo, pero -advirtió- el descalabro tarifario que era una inflación oculta era mucho mayor de lo que imaginamos".



Aclaró que no hay que "enojarse con el mensajero" refiriéndose al ministro de Energía, Juan José Aranguren y enfatizó: "¿Qué ganamos?, si esto es lo que vale producir la energía, sacar el gas, transportarlo, distribuirlo. Y tenemos un sistema transparente y competitivo que, en la medida que vaya funcionando, va a bajar un poco la energía, una vez que lleguemos al valor que tiene que ser porque vamos a producir cada vez más".



En la década anterior, recordó Macri, "de exportadores netos de energía pasamos a ser importadores por un sistema absurdo de reglas, llena de corrupción que llevó a que nos quedemos sin energía y todo lo que importamos se transformó en deuda, que la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos".



Por otra parte, aseguró que el país está creciendo, está bajando el gasto, los impuestos, el déficit y está creciendo, bajando la inflación. "De donde queremos llegar todavía estamos lejos", sostuvo.