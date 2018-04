La oposición vuelve a la carga con sus proyectos de ley para frenar los aumentos de tarifas

Mientras la oposición volverá a la carga esta semana en el Congreso con el tratamiento de un proyecto de ley para aliviar el aumento de las tarifas, en el oficialismo defendieron los últimos incrementos en los servicios públicos, insistes con recamar un "esfuerzo" a las provincias para eliminar impuestos locales y deslizan que el Gobierno aceptaría que las cuotas de los recargos se paguen sin intereses.



El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky fue quien planteó la posibilidad de que el 25% de las nuevas facturas de gas que puede ser financiado sean sin intereses. "Por lo pronto hay un avance, que fue pasar los aumentos de los meses con más alto consumo a fin de año y pagarlo en cuotas, lo cual es una salida, sobre todo si va a ser sin intereses como creo que se va a terminar dando", dijo Lipovetzky, uno de los referentes del oficialismo en la Cámara baja, a radio online Futuröck.



En ese sentido, de cara a la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja convocada para este miércoles, a fin de analizar las distintas propuestas sobre tarifas, Lipovetzky llamó a debatir en un marco de "suficiente responsabilidad y sustentabilidad fiscal".



"Los proyectos que se dictaminaron la semana pasada y que trataríamos en la Comisión establecen la suspensión del pago del IVA por un año y, luego, la reducción de ese IVA durante dos años más. Las tarifas pagan 27% de IVA y ese IVA es coparticipable, con lo cual gran parte va a las provincias y, entonces, hay que escuchar la voz de ellas", ejemplificó. Por ese motivo, entendió que "no se puede tirar así como así un proyecto y no decir cómo se va a resolver la cuestión".



Su compañero de bancada, Eduardo Amadeo, coincidió en la necesidad de aclarar de dónde saldrán los recursos que se dejan de recaudar. "Es muy lindo el discurso de la oposición de que volvamos atrás con las tarifas para que volvamos a comprar aires acondicionados y que todo sea regalado como en el pasado, pero esto sale plata", afirmó en diálogo con Radio con Vos. "No vamos a emitir un peso más para bajar las tarifas. ¿De dónde quieren que saquemos la plata? ¿De los planes sociales? ¿De la obra pública? ¿De los jubilados?", se preguntó ofuscado.



"Si el chiste este nos cuesta $ 49.000 millones de IVA, la mitad lo van a pagar los gobernadores", enfatizó el legislador del Cambiemos. "Es muy lindo el discurso para afuera, pero los impactos en términos de cantidad de dinero e inequidad federal social es muy grande", agregó.



El diputado Luciano Laspina, también del PRO, consideró que el Congreso "no es el mejor ámbito" para debatir la política de tarifas del Ejecutivo. "No está técnicamente preparado para eso", dijo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.



"Parte de la responsabilidad de este debate es tener una dimensión de lo que se está discutiendo", aseguró el legislador oficialista a un diario porteño. Laspina desafió a la oposición a explicar "cuál es el costo fiscal que implicará su proyecto y cómo se va a financiar", en referencia a las propuestas de retrotraer el monto de las tarifas al nivel de comienzos de año o limitar su aumento a la evolución de los salarios, entre otras.



En este sentido, se preguntó "qué gasto del Presupuesto pretende recortar" la oposición o "si está dispuesta a autorizar el Poder Ejecutivo a emitir más deuda o qué impuesto piensa aumentar". Laspina dijo que "es impracticable" el proyecto impulsado por la oposición porque que, "más que prolongar la situación en la que hoy estamos, la retrotrae al pasado".



Desde la oposición cruzaron a los Gobiernos macristas por impulsar un tarifazo y luego anunciar la quita de algunos cargos impositivos. "La gobernadora (María Eugenia Vidal) dijo que iba a bajar la carga impositiva de las tarifas. Te llevan a 1.300% de aumento y después bajan un pedacito", se quejó la diputada del FpV, Teresa García.



"La gobernadora debería decirle al Presidente: 'Usted fija las tarifas y usted debería frenar este aumento brutal'", sostuvo a FM La Patriada. "Vidal no sólo debe defender al usuario, lo tiene que hacer también a la industria", subrayó.



El presidente de la bancada kirchnerista en Diputados Agustín Rossi aseguró que esta semana buscarán avanzar con sus iniciativas. "Estamos haciendo el esfuerzo en el Congreso para construir una ley para frenar esta injusticia", remarcó y agregó "si logramos hacerlo en el Congreso, esperamos que el Presidente no lo vete".



Diego Bossio, del bloque Argentina Federal, advirtió que si Mauricio Macri vetara una ley sobre tarifas "estaría agravando" el conflicto. "Escuchamos al presidente Macri decir que no puede hacer magia, y al oficialismo, que resulta necesario hacer un análisis de sustentabilidad (del costo fiscal del proyecto opositor). Pregunto al presidente Macri si una familia puede hacer magia para pagar las tarifas y llegar a fin de mes. Lo mismo vale para las pymes, para los comerciantes. Creo que la sustentabilidad debe ser medida en todo sentido", afirmó Bossio en declaraciones a un matutino porteño.



El legislador peronista señaló que el proyecto que impulsa "propone una línea intermedia que no pretende congelar las tarifas, sino moderar las subas de los servicios públicos, estableciendo que para los usuarios residenciales las alzas no deben superar el promedio de variación salarial".



Además, "para las pequeñas y medias empresas" se aplicaría una regla según la que "los aumentos no excedan el índice de precios mayoristas que registra el Indec". La iniciativa de Bossio también propone una reducción "transitoria" del IVA sobre las tarifas del 10,5% para los usuarios residenciales por un año.



Aunque no confirmó qué resolverá el mandatario en caso se sancione una ley antitarifas, Amado no lo descartó. "No sé si habría veto, es una decisión del presidente", afirmó.



Por su parte, el líder del Frente Renovador Sergio Massa publicó una carta en Facebook donde destacó que desde 2015 su espacio advirte sobre este problema, propone una salida progresiva, mencionó su propuesta, la decisión de la Corte Suprema cuando le dio la razón en agosto del 2016, las cartas que le envió de puño y letra al ministro Juan José Aranguren y a Macri, y la Ley de Precios Razonables presentada por el FR, que limita el aumento de tarifas al coeficiente de salarios y jubilaciones, como así también la reducción del IVA.



Massa solicitó al Gobierno "sensibilidad y sentido común", que dejen de mirar a sus "amigos empresarios y su rentabilidad", para mirar a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños comercios y empresas, a los que menos tienen. En la misiva, el exdiputado exigió "parar esta locura es simplemente tener tarifas justas".



"Poner de límite al aumento de las tarifas los aumentos de salarios y jubilaciones es ni más ni menos que hacer posible el pago de los servicios. Lo razonable es que quien prenda la hornalla, abra la canilla o prenda la luz, pueda pagar las boletas. Ningún comerciante, trabajador o jubilado quieren que les regalen nada. Al contrario. Este país es producto del esfuerzo de todos ellos. El gobierno tiene que parar con esta locura", manifestó Massa en las redes.