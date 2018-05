Advierten por el impacto de la suba del dólar en los precios y la actividad

Un informe de la consultora Ecolatina analizó el impacto de la suba del dólar en la economía local, y estimó que se calmará en las próximas jornadas, aunque "no lo hará exento de volatilidad".



Para los economistas de la consultora, la reciente alza repercutirá en la economía local, tanto en el plano nominal (inflación) como en el real (PBI). A raíz de esto, corrigieron la estimación de inflación para 2018 a la zona de 24%, "siempre y cuando no haya nuevas sorpresas cambiarias", aclararon.



Asimismo, advierten que, tanto el encarecimiento del crédito como la necesidad de intensificar la reducción del déficit -en buena medida vía moderación de la obra pública- afectará la actividad, que crecería según sus estimaciones por debajo del 2%, producto del arrastre estadístico.



Sin embargo, consideran que ambos efectos serían transitorios, y que la tasa de interés tenderá a normalizarse una vez superadas las tensiones cambiarias.



"Aunque el Gobierno efectivamente logre superar el temblor, las marchas y contramarchas de los primeros días tendrán sus costos, desnudando aún más la fuerte dependencia del esquema económico al influjo de capitales externos", señalaron.



Vale recordar que, frente a los bruscos movimientos del dólar, el equipo económico endureció la meta fiscal de déficit primario para 2018, reduciéndola de -3,2% del PBI a -2,7%. Al mismo tiempo, incrementó por tercera vez en cuatro días la tasa de interés de referencia, llevándola a 40% (+12,75 p.p.), ubicándola en el nivel más alto desde la salida del cepo; y redujo la posición global de cambios de los bancos de 30% a 10%, medida que significaría un desarme de casi US$ 2.000 millones, según cálculos estimativos.



Como resultado, logró revertir momentáneamente las presiones, de modo que el dólar finalizó la semana más calmo y se desinfló 5% respecto al pico del jueves pasado; asimismo, el tipo de cambio mayorista concluyó la jornada por debajo de 22 $/US$. Sin embargo, quedan abiertos dos interrogantes: qué sucederá con el tipo de cambio de ahora en adelante y cuáles serán los impactos sobre el resto de las variables.