Para Caputo, con un acuerdo con el Fondo, "Macri tiene asegurado el financiamiento para el resto de su mandato"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sostuvo que con un acuerdo con el FMI, "Macri tiene asegurado el financiamiento para el resto de su mandato".



"Vos sos un tenedor de bonos. ¿Qué preferís? ¿Saber que la Argentina ya no puede tener problemas, más allá de lo que pase afuera, o estar dependiendo de las volatilidades del mundo? Yo me quedo más cómodo con el colchón", señaló Caputo al defender un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



En declaraciones periodísticas, el funcionario consideró que la suba del dólar es consecuencia de la suba de tasas internacionales y que esa volatilidad "es lo que intentamos remover yendo al Fondo". En este contexto, ratificó que la tasa de interés de ese préstamo rondará el 4%.



"Esto es dar certidumbre y tranquilidad. Si pasa algo en los mercados, el presidente Macri tiene asegurado el financiamiento para el resto de su mandato", indicó el ministro.



Para Caputo, "cayó muy mal entre los inversores la actitud política de la oposición" y que la suba de tasas en Estados Unido sumada al conflicto por las tarifas "fue un combo muy malo".



"Fue una desilusión ver a la oposición racional tratar de imponernos medidas populistas. Es que se trató de la misma oposición que nos había apoyado en políticas importantes. Los vieron como oportunistas políticamente y no actuando en beneficio del país. Para los inversores de afuera, de mirada de largo plazo, estos detalles no pasan desapercibidos", dijo Caputo, y señaló: "Eso hizo que a la Argentina le fuera peor".



"No quiero menospreciar lo que está pasando. Pero tampoco exageremos. ¡Ni en broma (estamos cerca de un default)! Lo que pasó es razonable, era esperable", aclaró.



Además, señaló: "Para que se profundice esta situación, tiene que haber algún cambio en los fundamentos de la economía y no hay nada de eso. Puede haber ruido, pero no va a alterar los fundamentos de la economía. Me encantaría que no hubiera pasado nada, pero pasó, y lo importante es que reaccionamos rápido".