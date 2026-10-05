De jugar en ligas regionales a ser el máximo goleador de la Primera Nacional

El uruguayo se transformó en la figura de uno de los candidatos que buscará el ascenso a primera división.

Fagúndez junto a su ídolo, Edinson Cavani, cuando enfrentó a Boca en un amistoso en Ezeiza.

Hace no mucho, Franco Fagúndez era un nombre que los fanáticos de fútbol argentino no tenían en su radar. Su carrera tuvo una breve experiencia en Primera y un recorrido por distintas categorías de ascenso. Hoy, el uruguayo es el goleador de la Primera Nacional y una de las grandes esperanzas de Deportivo Morón .

El Gallito del oeste bonaerense lleva 57 años sin jugar en la máxima división y volvió a meterse de lleno en esa pelea. En ese contexto, el delantero atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en una pieza fundamental para afrontar la recta final del campeonato.

Antes de llegar a Morón, Fagúndez tuvo una historia particular con dos compatriotas de Boca . Ocurrió en 2024, cuando jugaba en Estudiantes de Buenos Aires y el equipo de Caseros disputó un amistoso a puertas cerradas en el predio del Xeneize.

El uruguayo es la esperanza del Gallito para volver a primera.

Después del partido se quedó charlando con Miguel Merentiel . Ambos nacieron en Paysandú, ya se conocían y el delantero de Boca también tenía relación con su familia. La Bestia quiso regalarle un par de botines, pero cuando fueron a buscarlos descubrieron que no eran de su talle.

Merentiel encontró otra manera de tener el gesto y le entregó la ropa de entrenamiento que llevaba puesta . Mientras seguían hablando apareció Marcelo Saracchi , otro uruguayo de la misma ciudad, quien le preguntó cuántos pares tenía para jugar. Fagúndez respondió que solamente usaba uno.

El lateral averiguó su número, se fue unos minutos y regresó con dos cajas. “Tenés que tener dos o tres pares siempre”, le dijo antes de entregárselos.

Merentiel tuvo un enorme gesto con su compatriota y vecino en Paysandú, Uruguay, al igual que otro coterráneo como Marcelo Saracchi. Instagram: @franco_fag10

Su renacer futbolístico: de River de Junín al sueño de Primera con el Gallito

Fagúndez pasó por las inferiores de Nacional de Uruguay antes de instalarse en Argentina para sumarse a Sarmiento de Junín. Llegó hasta Reserva, pero una dura lesión frenó ese proceso y en el segundo semestre de 2021 regresó a su país para jugar en Paysandú Fútbol Club.

La vuelta a la Argentina lo llevó a River Plate de Junín, dentro de la Liga Deportiva del Oeste. Allí recuperó continuidad, terminó como goleador del torneo y fue campeón, una campaña que le permitió dar el salto al Federal A.

Sportivo Peñarol de San Juan fue su siguiente destino y más tarde pasó a El Linqueño. Con el conjunto de Lincoln marcó seis goles en once partidos y llamó la atención de Estudiantes de Buenos Aires, que lo incorporó a mediados de 2023.

En Caseros permaneció durante un año y medio, con bastante rodaje pero apenas cuatro tantos. Deportivo Riestra le abrió después una puerta en Primera durante 2025, aunque su estadía fue corta y solamente disputó dos encuentros.

A comienzos de 2026 volvió a cambiar de camiseta. Morón lo sumó a préstamo desde Estudiantes y le dio un lugar dentro de un plantel que terminó metiéndose de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Fagúndez le devolvió la ilusión al Gallito, que buscará subir a primera después de 57 años. Cuenta de X: @depmoronoficial

Números que impresionan: goles y asistencias de Fagúndez en la temporada

Fagúndez encabeza la tabla de goleadores de la Primera Nacional con 14 tantos. También repartió ocho asistencias durante la campaña, cifras que lo ubican entre los futbolistas con mayor participación ofensiva del campeonato.

Su rendimiento aparece justo en un momento decisivo para Morón. Después del triunfo 2-1 frente a All Boys, el Gallito quedó segundo en la Zona A con 58 puntos, tres menos que Ferro, cuando restan cuatro fechas para terminar la fase regular. El primero disputará la final por el ascenso directo, mientras que del segundo al octavo jugarán el Reducido.

El calendario también tiene reservado un cruce especial. En la fecha 35 visitará a Almirante Brown, su clásico rival, que marcha sexto con 46 unidades y pelea por asegurar su lugar entre los equipos que buscarán el segundo ascenso. Antes, el conjunto de Walter Otta deberá enfrentar a Estudiantes y Mitre, mientras que cerrará la primera etapa como local frente a Ciudad de Bolívar.

Para Morón, la posibilidad de regresar a Primera tiene un peso particular. Su única temporada en la máxima categoría fue en 1969: había conseguido el ascenso a fines de 1968, debutó con una victoria ante Newell's y descendió ese mismo año.

Fagúndez llega a esa definición como la principal referencia ofensiva del equipo. Frente a All Boys volvió a participar de un gol con el centro rasante que terminó en la definición de Mateo Levato, una jugada importante para un triunfo que permitió aprovechar la caída de Ferro y achicar a tres puntos la distancia con la punta.