A contramano de la batalla cultural que lleva adelante Javier Milei, el 57% de los argentinos considera que el Estado debe tener un rol activo en el diseño de las políticas económicas para reducir las desigualdades existentes, mientras que el 41% restante prefiere vivir en un país donde no esté presente la intervención estatal y en el que las diferencias sean fruto del esfuerzo individual.
A contramano de Javier Milei, los argentinos ahora piden más intervención del Estado en el mercado
El informe realizado por Pulsar UBA reflejó un crecimiento en la demanda por una mayor presencia estatal y pierde algo de terreno el privatismo. En derechos y libertades, en cambio, conviven consensos relativamente asentados.
-
Milei vuelve a viajar a EEUU: cuándo será y cuál es la agenda
-
Milei viajará a España en medio de la crisis de desahucios que provocó elecciones anticipadas
Una encuesta realizada recientemente por el observatorio Pulsar UBA de la Facultad de Económicas y la carrera de Ciencias Políticas reflejó una posición ampliamente mayoritaria en favor de la injerencia estatal sobre la vida económica del país para reordenar y reducir las brechas actuales entre los ricos, la clase media y los pobres, en detrimento del rol del mercado.
El relevamiento se construyó a partir de una serie de preguntas realizadas a 1.252 argentinos y argentinas mayores de 18 años radicados en diversos puntos del país, enfocadas en dos dimensiones centrales: la primera referida al rol del Estado y el mercado en la vida económica y la segunda a las posiciones frente a una serie de derechos, libertades individuales y decisiones vinculadas con la vida privada.
Como resultado, la muestra arrojó que el 57% de los consultados prefiere vivir en un país "donde el Estado tenga un rol activo para reducir las diferencias económicas", en tanto que un 41% prefiere que el Estado "no intervenga y las diferencias económicas dependan del esfuerzo de cada uno".
Preferencias por partido y mirada sobre el empleo
Al analizar las preferencias partidarias de acuerdo a la orientación estatalista o promercado, el informe revela que dentro del votante peronista un 67% dice inclinarse por la primera opción, mientras que un 32% elige al sector privado como dinamizador. Asimismo, aquellos que se identifican como votantes de Juntos por el Cambio muestran una posición más dura (37% vs 60%) que los que están alineados a La Libertad Avanza (41% vs 58%), donde incluso hay un sector importante que opina favorablemente sobre el rol del Estado.
"Quienes no se identifican con ningún partido político tampoco encuentran un lugar en el eje económico: los ningunistas se ubican en el centro exacto, ni estatistas ni privatistas", afirma el informe.
La preferencia en la creación de empleo muestra, según el informe, un cambio respecto a la tendencia previa. En 2023, el 60% se mostraba a favor de un país donde la mayor parte del empleo sea creado por el sector privado, contra un 33% que consideraba que ese rol debía ser el de las empresas públicas y de la administración del Estado. Actualmente, la brecha refleja una virtual polarización: 50% vs 46%.
El informe refleja un cambio también respecto al ámbito en el que preferiría trabajar. Al inicio de la gestión Milei, el 53% se inclinaba por el sector privado, ante igual remuneración y condiciones. En el último relevamiento esa cifra cayó al 47%, mientras que la preferencia por el Estado se elevó al 50%, siendo hoy el principal atractivo para el empleado.
En cuanto a los derechos y libertades, desde Pulsar UBA señalan que muestran distintos grados de aceptación social. La eutanasia y la adopción homoparental mantienen apoyos cercanos al 70%, la subrogación conserva una mayoría favorable y el aborto continúa dividiendo opiniones (50% vs 47%).
Por el contrario, la legalización de la marihuana y del trabajo sexual encuentra mayores resistencias. El primero refleja un rechazo del 64% vs una mirada favorable del 35%, mientras que el segundo caso muestra un 62% de negativa contra un 34% de aceptación.
Por último, el estudio del observatorio de la Universidad de Buenos Aires arrojó que los perfiles liberales siguen siendo mayoría (54%), aunque reducen su ventaja respecto de 2025.
- Temas
- Javier Milei
- UBA
- Estado