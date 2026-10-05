Bolsillo bajo presión: 8 de cada 10 argentinos aseguran que su salario pierde contra la inflación + Agregar ámbito en









Un relevamiento revela que el 81,8% de los argentinos percibe que sus ingresossalarios pierden contra la inflación, en un clima de pesimismo social donde la pérdida de poder adquisitivo y el agotamiento del presupuesto familiar antes de fin de mes marcan la agenda.

El 81,8% siente que su salario no le gana a la inflación, un leve aumento respecto al mes anterior.

El 81,8% sostiene que su salario no le gana a la inflación, lo cuál significa un leve incremento frente al 81,2% del mes anterior. El punto de partida del informe es un clima social dónde abunda la incertidumbre. El 57,4% de los argentinos se declara pesimista sobre el futuro del país y el 34,3% optimista. En ese sentido, la brecha entre presente y expectativa es parte del cuadro: el 39,3% evalúa mal su situación económica personal, pero el 61,5% califica mal la situación del país, de modo que el malestar se proyecta más sobre el horizonte colectivo que sobre la experiencia propia.

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Los datos surgen de una encuesta de la consultora Zentrix, que además resalta que el escenario social está atravesado por una mirada pesimista sobre el futuro del país.

En ese marco, las principales preocupaciones son los ingresos y salarios (50,1%) y la incertidumbre económica (49,8%), seguidas por el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%). La inflación, en cambio, ocupa el último lugar entre diez temas, con el 12,7%.

El punto de partida del informe es un clima social dónde abunda la incertidumbre. El 57,4% de los argentinos se declara pesimista sobre el futuro del país y el 34,3% optimista. La desconfianza al dato oficial Otro de los elementos medidos por la consultora es la desconfianza persistente hacia el dato oficial. El 67,1% cree que la inflación publicada por el INDEC no refleja lo que percibe en su vida cotidiana y el 30,6% opina que sí; en agosto, el 65,8% no creía el dato del organismo oficial.

Que la inflación sea la última preocupación y que la gran mayoría (casi 82%) sienta que el salario no alcanza no es una contradicción: sugiere que el índice y la experiencia miden cuestiones diferentes. El INDEC informa cuánto suben los precios cada mes; los hogares comparan su ingreso con el nivel de precios acumulado, y una desaceleración de la inflación no se vive, por sí sola, como una recomposición.

En ese sentido, el voto ordena la percepción, pero no la elimina. Entre quienes votaron al oficialismo en 2025, el 59,1% afirma que su salario no le gana a la inflación (61,2% en agosto) y el 31,8% que sí; entre los votantes opositores, los porcentajes son 97% y 0,8%, respectivamente. Según Zentrix, se presentan dos lecturas del mismo fenómeno: casi un tercio del electorado oficialista siente que su ingreso acompaña, algo prácticamente inexistente en el campo opositor, pero seis de cada diez de esos mismos votantes tampoco perciben recomposición. La percepción tiene, además, un correlato en el calendario del bolsillo: los ingresos del 59,6% de la clase baja no alcanzan más allá del día 15 y los del 83,3% se agotan a más tardar el día 20, mientras que el 61,9% de la clase alta llega a fin de mes y ahorra. La percepción tiene, además, un correlato en el calendario del bolsillo: los ingresos del 59,6% de la clase baja no alcanzan más allá del día 15.

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