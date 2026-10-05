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5 de octubre 2026 - 19:14

Trabajadores del subte anunciaron un paro este martes en la Línea A desde las 19 hasta el cierre

La medida fue anunciada por los metrodelegados en reclamo por descuentos salariales que consideran indebidos. Coincide con la jornada de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Trabajadores del subte anunciaron un paro este martes en la Línea A desde las 19 hasta el cierre.

Trabajadores del subte anunciaron un paro este martes en la Línea A desde las 19 hasta el cierre.

La medida fue comunicada este lunes y responde, según el gremio, a descuentos salariales que Emova habría aplicado de manera indebida a trabajadores que, de acuerdo con la organización sindical, cumplieron con sus jornadas laborales durante todo el mes.

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Noticia en desarrollo.-

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