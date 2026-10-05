Los trabajadores de la Línea A del subte porteño realizarán un paro este martes 6 de octubre desde las 19 hasta el cierre del servicio, según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).
5 de octubre 2026 - 19:14
Trabajadores del subte anunciaron un paro este martes en la Línea A desde las 19 hasta el cierre
La medida fue anunciada por los metrodelegados en reclamo por descuentos salariales que consideran indebidos. Coincide con la jornada de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.
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Metrodelegados amenazan con medidas de fuerza por descuentos en los salarios
La medida fue comunicada este lunes y responde, según el gremio, a descuentos salariales que Emova habría aplicado de manera indebida a trabajadores que, de acuerdo con la organización sindical, cumplieron con sus jornadas laborales durante todo el mes.
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