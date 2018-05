Carrió, al campo: "Liquiden la soja, hagan patria"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó la decisión del gobierno de recurrir al FMI y cuestionó a la oposición, aunque señaló que el presidente Mauricio Macri debe darse cuenta de que "la clase media no da más". Pero también le apuntó a los productores rurales y les dijo que "hagan patria" y liquiden la producción de soja para que ingresen divisas.



"Fue una acción preventiva, de una eficacia brutal contra los golpistas de siempre", afirmó Carrió, al apoyar la decisión del Gobierno de avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Integrantes del 'círculo rojo', que forman parte del sector devaluacionista, les recomendaron a inversionistas en los Estados Unidos que salieran de la Argentina", insistió



En declaraciones al canal TN, Carrió cuestionó a los gobernadores peronistas que aún no bajaron impuestos al calificarlos de "cínicos" y ratificó que Macri vetará el proyecto opositor para limitar la suba de tarifas.



En ese contexto, la diputada señaló que es necesario "pensar en bajarle impuestos a las pymes" porque "bajando impuestos y metiendo pluralismo esta sociedad sale". Asimismo, advirtió que "el aumento de tarifas sin cuotas, sin entender a la sociedad, era una mala medida política".



"Cuando le hablé sobre esto hace dos meses, Macri no me escuchó. Se tiene que suavizar más, él tiene que darse cuenta que la clase media no da más", advirtió.



Carrió volvió a disparar críticas contra Jaime Durán Barba: "Estoy harta de Durán Barba. Este hombre ordena no comunicar. El pueblo tiene que saber lo que está pasando".



"El Presidente siente, no lo demuestra demasiado porque es ingeniero, pero siente profundamente y sabe lo que le está pasando a las clases medias", añadió.



Por otro lado, cuestionó duramente a las provincias que se mostraron renuentes a reducir impuestos al señalar que "son cínicos los gobernadores del PJ, porque no bajan el déficit fiscal y no bajan ingresos brutos".



"El 50 por ciento son impuestos que están colgados o tasas", añadió y apuntó que en tales casos "el intendente puede cobrar su deuda pero no le puede sumar" más presión a los contribuyentes.