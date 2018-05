Macri llamó a Trump para ratificar el apoyo de EEUU al acuerdo con el FMI

El presidente Mauricio Macri dialogó por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, en busca de un respaldo explícito a la Argentina en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una nueva línea de financiamiento.



La comunicación, que se extendió por 10 minutos, se concretó desde el despacho presidencial en presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.



"Macri compartió con su par estadounidense el desafío de la Argentina de reducir el déficit fiscal, como también acerca del inicio de las conversaciones con el FMI", destacó un comunicado oficial de Presidencia. Y agregó que también "le agradeció las expresiones de respaldo del subsecretario del Tesoro, David Malpass", en favor de la Argentina.



A mismo tiempo, se informó que Trump "le ratificó su apoyo a las conversaciones con el Fondo" y que los mandatarios también "dialogaron sobre temas relevantes de la agenda global como el G20, Corea del Norte y la situación de Venezuela".



En el mercado no descartaban que el mandatario solicite a los Estados Unidos la apertura de swap de alrededor de u$s 2.000 millones entre el Banco Central y la Reserva Federal, similar al que ya se tiene con China. Pero esta información no fue oficializada.



El empresario automotriz Cristiano Rattazzi, que participó del encuentro de Macri con empresarios el último viernes en la Quinta de Olivos, reveló que en el Gobierno ya estaban analizando la posibilidad de "hablar con Trump el lunes". La gestión para concretar ese diálogo telefónico fue encarada, según trascendió, por el canciller Jorge Faurie ante el embajador estadounidense en Buenos Aires, Edward Prado.



El objetivo del Gobierno es que el apoyo internacional a un eventual acuerdo con el FMI no se limite a la difusión de comunicados oficiales sino que se extienda a comunicaciones mano a mano entre el Presidente y sus pares del mundo.



Por ese motivo, el sábado pasado el jefe de Estado mantuvo una conversación telefónica con su par de España, Mariano Rajoy, que también sumó el apoyo de su administración a la negociación de un acuerdo con el Fondo.



Otros países que expresaron su respaldo a la Argentina son Francia, Brasil, China y Chile.