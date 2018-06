Nueva manifestación contra la legalizacion del aborto frente al Congreso

Organizaciones en contra de la legalización del aborto realizaron un "chupetazo" y un "escarpinazo" frente al Congreso para exigir que los senadores no se expresen a favor de la iniciativa, que será debatida en el recinto el próximo 8 de agosto.



"La presencia de los escarpines y los chupetes representa a todos aquellos argentinos que no podrán venir hasta aquí a reclamar su derecho a la vida si el Senado se lo quita, seremos la voz de los que no pueden hablar", sostuvo Alejandro Cruz, de Juventud con una Misión (Jucum) en un comunicado.



"Con los escarpines queremos dejar la huella de los 100.000 argentinos que estimamos que mueran por el aborto legal si este nefasto proyecto sobrepasa las paredes del Senado", expuso Raúl Magnasco, presidente de +Vida.



En la misma línea se expresaron unos dos mil abogados, juristas y académicos, quienes firmaron el martes un petitorio para solicitarle a los senadores que voten en contra de la legalización del aborto al señalar que el proyecto tiene "graves y numerosas irregularidades inconstitucionales".







Los impulsores del documento reclaman "velar por el imperio del Estado de Derecho a través del respeto de la Constitución Nacional" y revisar la ley "con seriedad y profundidad".



El texto lleva la firma de unos 1869 letrados, además de importantes figuras como el titular de Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato; el exsenador Eduardo Menem; y el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra.