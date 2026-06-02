La Libertad Avanza: Patricia Bullrich suma disidentes en el Senado y expone a la mesa política de Karina Milei

Patricia Bullrich dejó al desnudo la inoperancia de la mesa política de Karina Milei . La "objeción de conciencia" de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado ante al retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli , cuestionando una decisión impulsada por la Casa Rosada, le echa nafta a la incendiaria interna del oficialismo en el Congreso, el territorio donde Javier Milei venía pisando en firme.

El envío de los pliegos a la comisión de Acuerdos del Senado es responsabilidad política del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, funcionario que llegó al Gabinete de la mano de Karina Milei. La hermana del Presidente es también la jefa de Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, los encargados de coordinar la estrategia legislativa del gobierno nacional en el Congreso.

El retiro del pliego de Michelli, cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, expone una profunda falla en el esquema de toma de decisiones de la primera plana del oficialismo . Este desacople entre la mesa política de Karina , el ministro Mahiques y los Menem se convierte ahora en un nuevo y delicado conflicto interno que ya no se circunscribe al "triángulo de hierro".

La disidencia de Patricia Bullrich generada por esta falta de coordinación de la mesa politica impacta directamente en la relación de Javier Milei con su principal aliada . La exministra de Seguridad es también su más importante activo también en términos electorales . "De los 55 puntos que sacó Milei en el balotaje, por lo menos 25 son de Patricia", se ufanan en el bullrichismo.

La Jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado exhibe cada vez más muestras de autonomía en la antesala de la campaña presidencial 2027. Primero le dio un ultimátum público a Manuel Adorni para que complete su declaración jurada de bienes en medio de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. Luego emprendió su propia estrategia comunicacional, diferenciada del mando de Karina, para coquetear en simultáneo con la posibilidad de ser candidata presidencial o a jefa de gobierno porteña. Y hoy inicia una mini gira nacional que la tendrá recorriendo al menos cuatro provincias.

"La gestión de los pliegos vuelve a mostrar un preocupante nivel de amateurismo político", confiesa ante Ámbito un funcionario de La Libertad Avanza. Este miércoles habrá reunión de Labor Parlamentaria en el Senado y el jueves se convocaría a sesión. Los Milei están al borde de perder el control político del recinto. A su guerra declarada contra Victoria Villarruel se suma ahora la disidencia de Bullrich, cada vez más abiertamente enfrentada a Karina y el desmanejo de la mesa política.

Golpe a la conducción de Karina Milei

Patricia Bullrich no es la única que ejercerá "objeción de conciencia" dentro del bloque de La Libertad Avanza. Hay varios senadores dispuestos a sumarse al planteo de su jefa de bloque, lo que significaría un duro golpe a la coordinación política de Karina en el Congreso. El senador libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, tampoco está dispuesto a acompañar el retiro del pliego de la jueza Michelli: "Nos quieren convertir en una especie de kirchnerismo libertario, con el pliego de Ariel Lijo hicieron lo mismo".

A Bullrich y Paoltroni se sumaría también el cordobés Luis Juez. "Me voy a reunir con el presidente de la comisión de Acuerdos para definir el tema", anticipó ante la consulta de Ámbito. Es decir que sobre un total de 21 senadores nacionales de La Libertad Avanza, las disidencias al retiro del pliego dejarían al oficialismo con un poder de voto en el recinto de apenas 18 humanidades, lejos de las 36 manos alzadas que necesita de mínimo para poder retirarlo. Hay un dato no menor que causa revuelo en el bloque de LLA en el Senado. El pliego de Michelli habida salido en el puesto número 19 en la orden de mérito del concurso. No integraba ni siquiera la terna y fue, en esos términos, un pliego "privilegiado" enviado desde la Casa Rosada. Tal vez por ese motivo Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, se negó a firmarlo.

El interrogante que retumba por estas horas en Casa Rosada y en el Senado es cómo una candidatura objetada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, llegó hasta esta instancia sin que nadie advirtiera el costo político le que podía generar al Presidente. O, dicho en otros términos: para qué se reúne la mesa politica de Karina Milei.

Ruido en La Libertad Avanza

En el gobierno nacional late una sospecha aún más perturbadora. En algunos sectores de La Libertad Avanza aseguran que Mauricio Macri está detrás de los movimientos de insurrección de Bullrich frente a Milei. Tanto ex presidente como la ex candidata de Juntos por el Cambio experimentan una paulatina y cada vez más nítida diferenciación de la Casa Rosada, un acontecimiento político que en el oficialismo consideran algo más que una simple coincidencia.

Mientras tanto, Patricia Bullrich activa su propio gira nacional. Este martes, estará en Mendoza participando de la 2026 International White Hat Conference – Cybersecurity & Digital Crime Prevention, uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre ciberseguridad y prevención del delito digital. Mendoza es uno de los distritos más sensibles para LLA en términos de armado electoral teniendo en cuenta que la Casa Rosada aspira a implantar a Luis Petri como candidato a gobernador sin el aval del actual mandatario provincial, Alfredo Cornejo.

La semana próxima, Bullrich también tiene en agenda una visita al sur del país. Irá a Neuquén el 9 de junio invitada por la senadora nacional Nadia Márquez. Tras su incursión a Mendoza y Neuquén, Bullrich tiene en agenda también una visita a Chaco, donde manda otro gobernador aliado de la Casa Rosada, Leandro Zdero. Al igual que Cornejo, se trata de un dirigente de la UCR que, en el marco de lo que fue Juntos por el Cambio en 2023, apoyaba su candidatura presidencial.

Entre el 15 y 18 de agosto, Bullrich estará en Santa Fe. Además de un paso obligado por Rosario junto a su referente local Federico Angelini, la excandidata presidencial irá a la localidad de San Justo invitada por la Sociedad Rural local. Hace dos semanas, Angelini presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, cargo al que había llegado con la designación de Bullrich.