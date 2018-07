Rubinstein: "Se dijeron barbaridades que yo no estoy dispuesto a aceptar"

Informe de Marina Giacometti.-







El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, abrió este martes una nueva jornada de debate sobre la legalización el aborto en el plenario de comisiones en el Senado. "Se han dicho barbaridades que yo no estoy dispuesto a aceptar", dijo el funcionario que aclaró que no fue en nombre del Gobierno sino como ministro para aportar datos duros al debate.



"Yo no vine a fijar mi posición personal, sobre el tema. Es un problema de salud pública del país y por eso vine a darles datos", explicó a la prensa una vez finalizada su exposición ante las comisiones de Salud, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta.



"La ley va a bajar de manera dramática los costos de complicaciones por abortos clandestinos", fue la principal premisa de la exposición del ministro.



Más temprano, los senadores María Fiore Viñuales (Partido Renovador) y Guillermo Snopek (PJ) habían presentado un pedido en la Cámara alta para que el ministro de Salud no pueda exponer en la jornada de debate sobre la legalización del aborto.



Los legisladores entregaron la impugnación al presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), a quien le pidieron que "impida la intervención como orador" del funcionario nacional, que está a favor del proyecto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.







La salteña y el jujeño, ambos en contra de la iniciativa, consideraron que Rubinstein no debe participar del plenario de comisiones para evitar "posibles influencias que el Poder Ejecutivo pueda pretender realizar en la toma de decisión de los legisladores". En la presentación, los senadores criticaron "la participación activa" del titular de la cartera de Salud en la campaña a favor de la legalización del aborto.



Está previsto que este martes continúe el debate en el Senado, con la participación de Rubinstein y otros dos ex ministros del área, Ginés González García y Daniel Gollán.



Ante las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, también se presentarán el rector de la Universidad Católica Argentina, Miguel Schiavone; la doctora en Derecho Eleonora Lamm; el jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti; el exsubsecretario de Salud de Uruguay, Leonel Briozzo; y el diputado uruguayo Gerardo Amarilla.



Estarán, además, Patricio Sanhueza, secretario del Comité de Mortalidad Materna de México; Adolfo Etchegaray, director del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Universitario Austral; Roberto Saba, docente de Derecho Constitucional; Julia Elbaba, médica magister en Bioética; Nora Maciel, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste; Alejandro Barcelo, mágister en Bioética; Juana Garay, estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires; y Fernando Toller, abogado constitucionalista, entre otros.