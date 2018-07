Cristiano Ronaldo le pagará cifra millonaria al fisco español, pero evitará la cárcel

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo pagará cerca de 19 millones de euros (unos u$s 22 millones) al fisco español, pero a cambio evitará ir a la cárcel.



Así se desprende del pacto alcanzado con Hacienda, que aceptó la propuesta del jugador. Según informaron fuentes jurídicas, Cristiano Ronaldo será condenado a dos años de prisión, que no cumplirá al no poseer antecedentes.



El antiguo jugador del Real Madrid, y actualmente de la Juventus, reconoció cuatro delitos contra la Hacienda Pública española cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.



Las cuotas supuestamente defraudadas son de 1,39 millones de euros en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014.



El acuerdo final por la vía penal rebaja ese importe defraudado a 5,7 millones de euros, pero la cifra total que debe pagar asciende a una cantidad cercana a los 19 millones de euros, sumando la multa y los intereses. También pagará las costas de la Abogacía del Estado personada en el proceso.