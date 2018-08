Provincia confirmó que sancionará a SUTEBA con multa de $ 659 millones

El gobierno bonaerense dispuso una sanción económica para SUTEBA, el sindicato liderado por Roberto Baradel que llevó a cabo un paro de 48 horas en reclamo de la reapertura de paritarias.



El gremio deberá pagar una multa de $ 659 millones según confirmó el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en declaraciones a Radio la Red.



"Con el ardid de zafar de las responsabilidades usando la figura de CTERA, al plegarse al paro nacional que dispuso esta central, SUTEBA hizo dos días de paro y en consecuencia le aplicaremos la multa correspondiente", dijo el funcionario.



Asimismo, Villegas señaló que la multa se aplicará sobre los fondos del sindicato y no sobre las obras sociales.



"Nunca mientras estemos nosotros los salarios perdieron ni van a perder contra la inflación", aseguró el ministro, pese al reclamo docente de reabrir las paritarias.



El martes, secretario general del SUTEBA, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno bonaerense de aplicar una multa a ese sindicato por realizar un paro de 48 horas, al señalar que ese castigo "es una extorsión, como hacen las dictaduras".

"Es un apriete, una extorsión. Esto lo hacen las dictaduras y los gobiernos autoritarios", disparó el sindicalista.



En declaraciones radiales, Baradel insistió: "Nos quieren amordazar, que no salgamos a reclamar, que no pongamos en blanco sobre negro la situación en la Provincia".



"Quieren llevar adelante un ajuste que intenta bajarnos el salario. Por eso no quieren dar una respuesta" a los maestros, enfatizó.