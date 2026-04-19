Cómo siguen las negociaciones entre Irán y EEUU tras el nuevo cierre del estrecho de Ormuz en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente

Turquía afirma que ambas potencias quieren avanzar hacia la paz, aunque persisten desacuerdos y crece la incertidumbre por el alto el fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan , aseguró este domingo que Irán y Estados Unidos mantienen la voluntad de continuar las conversaciones para poner fin a la guerra, pese a los desacuerdos pendientes y la proximidad del vencimiento del alto el fuego que rige actualmente en la región. En tanto, Donald Trump confirmó que enviará una delegación a Islamabad, Pakistán, para retomar las negociaciones con Teherán, al mismo tiempo que lanzó una nueva amenaza: "Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas, así como todos y cada uno de los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ EL SER EL ”TIPO BUENO“!", expresó desde las redes sociales.

Durante un foro diplomático en Antalya, Fidan remarcó que, aunque el diálogo sigue en pie , todavía existen diferencias clave entre Washington y Teherán. El canciller turco sostuvo que ambas partes buscan sostener las conversaciones , en un escenario marcado por la desconfianza mutua y las tensiones recientes.

Además, pidió extender la tregua vigente , que expira la próxima semana, como una forma de evitar una nueva escalada militar. La continuidad del alto el fuego aparece como un punto crítico para que las negociaciones no se rompan.

Mientras avanzan los contactos diplomáticos, la situación en el estrecho de Ormuz volvió a tensarse. En las últimas horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció un nuevo bloqueo , en respuesta a la continuidad de las sanciones y el bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

“Acercarse al estrecho de Ormuz será considerado un acto de cooperación con el enemigo, y cualquier embarcación infractora será atacada” , advirtió el IRGC, elevando el riesgo para una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La advertencia llegó después de un breve período de expectativa, cuando desde Teherán se había sugerido que el paso volvería a la normalidad. Sin embargo, las señales contradictorias volvieron a impactar en los mercados y en la estabilidad regional.

Estrecho de Ormuz Irán y Estados Unidos sostienen contactos mientras se acerca el vencimiento de la tregua. Getty Images

Cruces, amenazas y señales mixtas

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que las negociaciones avanzan positivamente, aunque aclaró que su país no cederá ante presiones. “Tal vez no lo extienda, así que tendrán un bloqueo y, lamentablemente, tendremos que empezar a lanzar bombas otra vez”, afirmó días atrás sobre el futuro de la tregua.

Desde Irán, en tanto, el tono también se endureció. Un alto mando militar advirtió que, si el conflicto se reactiva, utilizarán armamento reciente: “Si la guerra estalla de nuevo, utilizaremos misiles cuya fecha de fabricación es mayo de 2026”.

Diplomacia activa y contactos en segundo plano

A pesar de la retórica, hay indicios de aciones en marcha. Fuentes iraníes anticiparon la posibilidad de una nueva ronda de diálogo en los próximos días, aunque Estados Unidos aún no confirmó públicamente su participación.

Donald Trump señala Persisten las diferencias entre Washington y Teherán pese a la continuidad del diálogo. Foto: White House

En Washington, la llegada de altos funcionarios a la Casa Blanca, entre ellos el secretario de Defensa y el director de la CIA, reflejó la intensidad de las discusiones internas sobre el rumbo del conflicto.

Un equilibrio frágil

Con el alto el fuego a punto de expirar, la situación se mantiene en un delicado equilibrio. La voluntad de negociar convive con amenazas cruzadas y decisiones militares que pueden alterar el escenario en cuestión de horas.

Por ahora, el proceso diplomático sigue abierto, pero condicionado por factores que van desde el control del estrecho de Ormuz hasta las diferencias sobre el programa nuclear iraní. El desenlace, al menos por ahora, sigue siendo incierto.

Nueva amenaza de Donald Trump a Irán

Desde la red Truth Social, el presidente de Estados Unidos lanzó una nuev amenaza contra Teherán: "Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE PONER FIN A LA MÁQUINA ASESINA DE IRÁN!", escribió.

Al mismo tiempo, reprochó al régimen islamista que cerrara el estratégico paso de Ormuz. “Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un buque francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad?”.

Pese a sus fuertes dichos. Al tiempo anuncia que mantiene abierta las negociaciones para tratar de poner fin a un conflicto que entra en su octava semana. “Mis representantes se dirigen a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la tarde para entablar negociaciones. Irán anunció recientemente que cerraría el estrecho, lo cual resulta extraño, dado que nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos quienes salen perdiendo con el cierre del paso: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos buques se dirigen ahora mismo a EE. UU. —a Texas, Luisiana y Alaska— para cargar mercancías, cortesía del CGRI, ¡que siempre quiere hacerse pasar por “el tipo duro”.