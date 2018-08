El calor no da tregua a Europa: la temperatura alcanzó los 46º y ya provocó tres muertos en España

Europa hacía frente este sábado a una intensa ola de calor que dejó temperaturas récord en Portugal, donde se alcanzaron los 46 ºC, y provocó tres muertos en España, mientras el asfalto se derretía en algunas zonas.



Según Paula Leitao, del Instituto Portugués para Mares y Atmósfera (IPMA), la ola de calor alcanzará máximos este sábado. En la ciudad de Setubal, cerca de Lisboa, se esperan temperaturas de hasta 46 ºC durante el día.



Una temperatura no muy alejada de los 48 ºC que se esperaban en el Valle de la Muerte de California, uno de los lugares más calurosos de la Tierra, según la web de previsiones meteorológicas estadounidense AccuWeather.



El día anterior, 16 estaciones meteorológicas de Portugal registraron temperaturas récord, como en Alcacer do Sal, cerca de Setubal, donde se alcanzaron los 45,9 ºC.



Las autoridades de Lisboa cerraron zonas de juego e instaron a la población a evitar los pícnics y las actividades al aire libre. Los refugios para las personas sin hogar también abrieron más temprano.



En el sur de España, los termómetros de la turística ciudad de Córdoba marcaron los 45 ºC.



La ola de calor ya se cobró tres vidas esta semana. Un hombre de mediana edad indocumentado fue hallado inconsciente en una calle de Barcelona y murió de insolación en un hospital de la ciudad, indicó el jueves el sistema de emergencias médicas catalán en un comunicado.



Las otras dos víctimas fueron un obrero nigeriano de unos cuarenta años, que trabajaba el martes en la construcción de una autopista cerca de Murcia, y un jubilado de 78 años, que cuidaba su huerta en la misma ciudad y murió en el hospital el jueves.



En Viena, los perros policía desplegados en un torneo de vóley-playa fueron equipados con fundas para sus patas.



La policía aseguró que, aunque las temperaturas no fueran excesivamente altas -el sábado se esperaba que llegaran a los 34 ºC- los perros tenían que pasar horas sobre superficies expuestas al sol que fácilmente podrían superar los 50 ºC.



En Holanda, las autoridades cerraron algunos tramos de las autopistas, donde el calor llegó a derretir el asfalto.



En la céntrica ciudad de Zwolle, se empezaron a cortar las ramas de cerca de cien álamos.



La televisión pública holandesa NOS explicó que las ramas podrían quebrarse a causa del calor y suponer un peligro.



Cuatro reactores nucleares de Francia fueron cerrados a causa de la ola de calor.



La compañía de energía francesa EDF afirmó que se habían tomado medidas para evitar aumentar las temperaturas de los ríos de los que las centrales nucleares extraen agua para enfriar los reactores, antes de volver a verterla.



Además, este sábado era el día del verano con más tráfico en las carreteras, llenas con los que regresan de sus vacaciones y los que las empiezan. A última hora de la mañana, había 670 km de atascos registrados, según las autoridades de tráfico francesas.



Italia también vivía su día del verano con el tráfico más intenso, por las mismas razones que en Francia. En el norte, un calor abrasador golpeaba los vehículos mientras que en el sur se esperaban fuertes tormentas de granizo por la tarde.



Según un informe de la asociación ecologista Legambiente publicado esta semana, en Lazio (la región de Roma) las olas de calor causaron 7.700 muertes desde el año 2000.