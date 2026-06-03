Donald Trump no descarta un encuentro con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí: "Me gustaría reunirme"

El presidente estadounidense se refirió al estado actual de las negociaciones entre Washington y Teherán. Además, también marco distancia de la decisión de Benjamín Netanyahu de avanzar con más ataques en el Líbano.

Trump quiere llegar a un acuerdo con Jameneí: Ormuz en el centro de la discusión.

En medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que le gustaría reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en unas declaraciones que buscaron disminuir la tensión con Teherán: “Me gustaría reunirme”, sentenció el mandatario republicano durante una entrevista en un podcast del New York Post.

“Nos estamos llevando bastante bien, al parecer. Probablemente me reúna con él en algún momento”, agregó. Según Trump, uno de los principales puntos de entendimiento ya estaría encaminado. “Ya acordaron que no van a tener armas nucleares”, aseguró al referirse a las negociaciones con Teherán.

El presidente estadounidense insistió en que su administración trabaja para alcanzar una solución negociada, aunque dejó en claro que mantiene otras opciones sobre la mesa. “Estamos trabajando en un acuerdo. Y si no, hay otras formas ”, amenazó.

Sobre una eventual alternativa militar, Trump advirtió que este camino "brindaría certeza" y que "terminaría con el problema de una vez por todas". En este sentido, ahondó: " No habría estupideces, diálogo, ni retrasos… Pero me gustaría hacerlo por la buena vía por una cuestión humanitaria ”.

Pese a la dureza de algunas de sus definiciones, Trump se mostró confiado en que las conversaciones podrían cerrarse en un plazo relativamente corto.

Las críticas de Donald Trump a Benjamín Netanyahu

Más allá del diálogo directo con Irán, el mandatario también hizo hincapié sobre los límites de su relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien esta semana llamó para pedirle que frenara las operaciones militares en Líbano.

Según su relato durante la entrevista en formato podcast, el mandatario republicano admitió que se sintió incómodo por la nueva escalada militar y reveló parte del tono de la conversación. “Estaba un poco perturbado porque quiere pelear constantemente con Líbano”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que ambos gobiernos mantienen una relación de cooperación y agregó: “Le dije que tenemos que parar esto”.

La relación con Israel es un frente que comienza a provocar ciertos conflictos internos en la Casa Blanca, sobre todo a meses de las elecciones y con una ciudadanía que comienza a esbozar críticas al alineamiento sin miramientos de EEUU.

En este escenario, medios estadounidenses consignaron una fuerte discusión entre Trump y Netanyahu por las operaciones en Medio Oriente: “Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto", le habría dicho Trump a Netanyahu según citó el medio Axios.

Las supuestas declaraciones se dieron a conocer luego de que el presidente norteamericano anunciara el lunes por la tarde que Hezbolá acepta una tregua propuesta por Washington. “He mantenido una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que vayan a Beirut, y cualquier tropa que esté de camino ya ha dado media vuelta”, había detallado el mandatario estadounidense en su cuenta oficial de Truth Social.

image La respuesta de Netanyahu tras los ataques en el Líbano.

Según trascendió, el presidente estadounidense promovió contactos indirectos con Hezbolá a través de interlocutores de alto nivel . El enojo de Trump habría llegado pocas horas después de que Netanyahu autorizara nuevos bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, con Dahiyeh como objetivo, que es considerada desde hace años como la principal sede política, social y militar de Hezbolá dentro de la capital libanesa.

Las declaraciones contrastan con la versión difundida posteriormente por el gobierno israelí. A través de un comunicado, Netanyahu sostuvo que Israel mantendrá su postura frente a Hezbollah y continuará con sus operaciones en el sur del Líbano.

Críticas a la prensa y defensa de su gestión económica

Trump también aprovechó la entrevista para cuestionar las evaluaciones sobre la situación de Irán y defender el desempeño económico de su administración. “Irán no tiene Armada, no tiene Fuerzas Aéreas, tiene muy pocos soldados, la cúpula de liderazgo original fue eliminada, su economía colapsa con una inflación de 270%...”, enumeró.

Luego apuntó contra los medios estadounidenses: “Si leés The New York Times a [Irán] le está yendo bárbaro”.

En materia económica, destacó los resultados de Wall Street y sostuvo que los mercados atraviesan niveles récord. También vinculó parte de la estabilidad económica al comportamiento del petróleo. “Todos decían que iba a costar u$s300 o u$s400 el barril, ahora cuesta u$s98 , pero no es un precio muy alto si se tiene en cuenta la posibilidad de que tengan un arma nuclear”, afirmó.