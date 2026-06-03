Noticia en desarrollo.-
Bolivia al borde de una emergencia sanitaria: crisis en hospitales y colapso del sistema de salud
“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, advirtió Martín Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Su declaración refleja la gravedad en los centros, que ya suspenden operaciones programadas y concentran sus recursos en casos críticos ante las dificultades de miles de pacientes para recibir atención.
-
Crisis en Bolivia: Renunció el ministro de Defensa y otros funcionarios podrían dejar el gobierno ante la presión de las protestas
-
El presidente de Bolivia lanzó una advertencia final y convoca a un diálogo urgente
- Temas
- Bolivia
- Emergencia Sanitaria