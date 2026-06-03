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3 de junio 2026 - 10:17

Bolivia al borde de una emergencia sanitaria: crisis en hospitales y colapso del sistema de salud

“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, advirtió Martín Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Su declaración refleja la gravedad en los centros, que ya suspenden operaciones programadas y concentran sus recursos en casos críticos ante las dificultades de miles de pacientes para recibir atención.

Los bloqueos en Bolivia ya afectan gravemente al sistema de salud.

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Noticia en desarrollo.-

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