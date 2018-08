"No se va a entregar ni soñando", dijo el abogado del único prófugo

José Manuel Ubeira, abogado del extitular de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, único prófugo en la causa por supuestas coimas en la obra pública, aseguró que su defendido "no se va a entregar ni soñando" y que espera ponerse a disposición de la investigación "en libertad".



"Lejos de estar prófugo, todo lo contrario, mi cliente quiere participar del debate, pero quiere estar libre, algo que se garantiza la Constitución a todos los ciudadanos", afirmó el letrado en declaraciones al canal TN y a radio La Red.



Ubeira consideró que "para arrepentirse tuvo que haber hecho algo malo. El arrepentimiento es una cosa mucho más del confesionario", al referirse a si su cliente se acogerá a la figura de "imputado colaborador". Con respecto a los tres empresarios que sí lo hicieron dijo que "el sistema tiene características bastante extorsivas, donde hay un canje de declaraciones de imputado a cambio de libertades".



"La palabra prófugo tiene que ver con una persona que evade la acción de la justicia y mi cliente quiere participar, pero no quiere participar preso, por eso se pidió la eximición de prisión para que pueda defenderse en libertad", insistió. Al tiempo que aseguró que si el juez Claudio Bonadio no le otorga ese beneficio recurrirá "a la Cámara, sino a Casación o hasta la Corte Suprema".



En los relatos que dejó registrados Oscar Centeno en los cuadernos de dieron origen a la causa, el exchofer del Ministerio de Planificación escribió: "Mientras viajábamos lo llamó al jefe y le dijo que entre Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona 657.000 dólares".



En el inicio de la causa, Bonadio libró 18 órdenes de detención. La única que no pudo concretarse fue la de Thomas.