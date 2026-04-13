María Eugenia Vidal, sobre el 2027: "Ganar una elección no es suficiente si no tenemos equipos sólidos" + Seguir en









En la cena anual de la Fundación Pensar, referentes del PRO se reunieron bajo el lema “Anfitriones del futuro”. María Eugenia Vidal llamó a fortalecer los equipos, evitar la improvisación y avanzar en la renovación dirigencial de cara a los próximos desafíos electorales.

Vidal, presidenta de la Fundación Pensar, fue una de las oradoras de la cena anual.

En una nueva edición de la cena de la Fundación Pensar realizada en La Rural, la dirigente del PRO y presidenta del think tank, María Eugenia Vidal, puso el foco en la construcción política de largo plazo y la necesidad de fortalecer los equipos de cara a 2027. El encuentro se desarrolló bajo el lema “Anfitriones del futuro” y contó con la presencia de Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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Durante su intervención, Vidal advirtió sobre la importancia de la planificación y el armado político: "Ganar una elección no es suficiente si no tenemos equipos sólidos". En esa línea, remarcó que "la improvisación es un lujo que no nos podemos dar".

cena anual de la fundacion pensar Santiago Siri, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri en la cena anual de la Fundación Pensar. La legisladora también destacó la necesidad de sostener una visión clara del rol de la política. "En el PRO decimos siempre que lo más importante es el para qué. La política pierde el norte cuando se olvida el para qué", sostuvo ante dirigentes y referentes del espacio.

Asimismo, la exgobernadora bonaerense planteó la importancia de la renovación interna: "Renovación de dirigentes PRO", señaló, como uno de los ejes centrales del proceso que el partido deberá encarar hacia el futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fpensar/status/2043834061139869728&partner=&hide_thread=false Ya comenzó la Cena Anual de la Fundación Pensar 2026: Anfitriones del Futuro. pic.twitter.com/bkvd35lJwM — Fundación Pensar (@fpensar) April 13, 2026 Vidal también defendió la gestión del espacio en los distritos que gobierna: "Donde gobierna el PRO las cosas mejoran, siempre apostamos al futuro", afirmó. Y, finalmente, llamó a proyectar una visión de largo plazo, como uno de los desafíos centrales para el espacio político. "Cómo tiene que ser la Argentina a diez años", indicó.

Después de la exposición de Vidal, tomó la palabra el jefe de Gobierno porteño, quien continuó con el eje del encuentro centrado en el futuro del PRO. Luego, el cierre tuvo un tono más distendido con una charla sobre inteligencia artificial entre el expresidente Mauricio Macri y el emprendedor tecnológico Santiago Siri, que aportó un momento más informal a la cena.