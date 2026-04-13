Martín Menem confirmó que Manuel Adorni irá a Diputados: "Va a ser picante, compren pochoclos"

El jefe de Gabinete presentará su informe de gestión el 29 de abril en medio de la causa judicial en su contra. El titular de la Cámara baja anticipó un fuerte cruce con la oposición.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se presentará en el recinto el próximo 29 de abril para brindar su informe de gestión y anticipó un debate caliente con la oposición en medio de la causa judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito.

“ Va a ser picante. Compren pochoclos ”, lanzó entre risas el legislador riojano durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires , en la histórica sede de la calle Montevideo, al anunciar la próxima visita del exvocero presidencial a la Cámara baja.

La exposición de Adorni se dará en un contexto de máxima tensión política, atravesado por las denuncias que lo involucran por presunta malversación de fondos públicos y un crecimiento patrimonial sin declarar .

Durante su intervención ante más de un centenar de abogados porteños, Menem salió a defender con firmeza al jefe de Gabinete y cargó contra los bloques opositores, a los que acusó de intentar desgastar al oficialismo.

Para el titular de Diputados, “ todo tiene un solo objetivo ” y está “ vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro ”, en referencia a la ofensiva política que, según su visión, busca capitalizar el impacto de la investigación judicial.

Además, sostuvo que del otro lado del recinto “no hay ninguna propuesta de los otros sectores”, y reforzó así la línea discursiva del oficialismo frente a las críticas que recibe la administración nacional.

La sesión del 29 de abril asoma como uno de los momentos parlamentarios más tensos del mes, con la expectativa puesta en el cruce entre Adorni y una oposición que buscará interpelarlo por las denuncias judiciales y el manejo de recursos públicos.

Caso Manuel Adorni: las prestamistas declararon que el jefe de Gabinete les debe u$s70.000

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un dato clave luego de la declaración de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las dos mujeres que financiaron la compra de uno de sus inmuebles. Durante su paso por Comodoro Py, ambas ratificaron la existencia de una deuda pendiente por 70 mil dólares vinculada a la operación del departamento ubicado sobre avenida Asamblea, en el barrio de Caballito.

Según trascendió de la testimonial, madre e hija confirmaron ante la fiscalía que otorgaron un financiamiento privado por 100 mil dólares y que, hasta el momento, resta cancelar una parte significativa del monto acordado. El dato se incorpora a la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, centrada en reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario y la modalidad bajo la cual se concretó la compra del inmueble.

La declaración de las prestamistas refuerza una de las líneas principales del expediente: determinar si la operación se ajustó a un acuerdo entre privados o si pudo haber servido para encubrir el verdadero origen del dinero. La fiscalía también analiza el valor declarado de la propiedad y las condiciones del crédito, en especial por tratarse de un funcionario de alto rango bajo investigación judicial.