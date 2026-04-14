El INDEC da a conocer la inflación de marzo: estiman que superará el 3% y marcará el nivel más alto en un año

El ente de estadísticas difundirá este martes el IPC del tercer mes del año, en un contexto de aceleración. Consultoras y el propio Gobierno coinciden en que el dato superará el 3%, aunque proyectan una moderación desde abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, con un mercado que ya descuenta un dato en torno al 3% mensual y que marcará el nivel más alto desde el mismo mes de 2025.

En ese marco, el propio ministro de Economía, Luis Caputo , ya adelantó este lunes que el índice se ubicará por encima de ese umbral. “ Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes hasta transporte. También incide la educación, que tiene una fuerte estacionalidad en marzo”, sostuvo. A su vez, proyectó que el proceso de desinflación se retomará a partir de abril .

Luego del 2,9% registrado en febrero , las principales consultoras y analistas de la city estimaron un IPC de hasta 3,3% . Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ajustó al alza sus proyecciones y prevé una inflación del 3%.

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Señales desde la Ciudad y expectativas en alza

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires ya mostró una señal en esa dirección. Según el Instituto de Estadística porteño, la inflación en marzo fue del 3%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%, con una variación interanual del 32,1%.

El dato refuerza la idea de que marzo fue un mes con mayores presiones inflacionarias, especialmente por el peso de los regulados y factores estacionales, en un contexto donde la nominalidad muestra resistencia a perforar el umbral del 3%.

Qué pasó con los precios en marzo

Las mediciones privadas reflejan una dinámica heterogénea, con algunos rubros mostrando desaceleración y otros manteniendo presión sobre el índice general.

De acuerdo con la consultora C&T, la inflación en el Gran Buenos Aires fue del 2,7% mensual, con una desaceleración en el ritmo de suba de precios a lo largo del mes, salvo en combustibles.

El mayor incremento se registró en el rubro Educación, con un alza del 8,7%, en línea con el inicio de clases. También se destacaron aumentos en Vivienda —principalmente por tarifas de servicios— y Transporte, impulsado por los ajustes en los boletos.

En contraste, Alimentos y Bebidas, el componente de mayor peso en el índice, mostró una moderación significativa al subir 2,7%, tras dos meses con incrementos superiores al 4%. Esta desaceleración se explicó, en parte, por la estabilización de la carne y menores subas en frutas y verduras.

Por su parte, el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados también ubicó la inflación en torno al 2,7%, con una variación interanual del 31,3% y una inflación núcleo creciendo al 2% mensual, lo que sugiere una desaceleración en la dinámica subyacente.

Regulados y energía, en el centro de la escena

Desde Eco Go estimaron una inflación cercana al 3% mensual, con fuerte incidencia del rubro Educación —que habría subido alrededor del 12%— y de los precios regulados, que avanzaron 3,4% por ajustes en tarifas, transporte y prepagas.

En el caso de Alimentos y Bebidas, Eco Go detectó una suba del 1,9%, lo que refleja una desaceleración, aunque advirtió que este alivio responde en parte a cambios en los hábitos de consumo, en un contexto de ingresos todavía golpeados.