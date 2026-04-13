Hidrovía: una licitación aparente que no lo es

Sólo quedaron en carrera Jan de Nul y DEME. Por qué el Grupo Neuss y Macri se frotan las manos con los belgas, con el fronting del Grupo Román, el socio local. Pliego a medida para evitar a los chinos.

El Gobierno nacional emitió, el último viernes, el Acta de Evaluación del Sobre 1 de la licitación para la privatización de la Hidrovía , primer paso para avanzar con el proceso. Se descartaron varias empresas y quedaron en carrera dos: Jan de Nul y DEME para la próxima etapa, un resultado previsible.

Pero la trama detrás de todo el proceso –más allá de lo formal- esconde algunos matices que apuntan a empresarios y políticos asociados para que, esta vez, la adjudicación técnicamente compleja tenga otros condimentos. El primero ya ocurrió: la redacción de los pliegos dejaba afuera a los más competitivos que podían haber sido los chinos , interesados en el proyecto. Podría haber ocurrido que se emule el caso de lo sucedido con Techint versus India, que reveló un sobrecosto del 40% en la oferta local.

La Comisión Evaluadora determinó que tanto DEME NV como Jan de Nul NV cumplieron las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomendó que avancen a las próximas etapas de evaluación de las ofertas. Anunciaron, oficialmente, que analizaron las presentaciones realizadas por las firmas internacionales Jan De Nul NV, DEME NV y DTA Engenharia, evaluando los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes, así como la presentación de las garantías. Las que no cumplieron tienen una semana para objetar.

Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones subterráneas advirtieron que la lupa debe posarse sobre lo que podría pasar luego de una eventual adjudicación. Es que, si la licitación quedara para los belgas de Jan De Nul , que operan desde 1995, podría haber un misterioso pase de manos que deje el negocio en otras manos , las que dieran el espaldarazo político, a nivel local. El pliego contiene un esquema integral que combina dragado, balizamiento y servicios adicionales. Con todo, habilita que aparezcan socios ocultos.

Allí serían beneficiados dos viejos conocidos que emergen dentro del esquema: el Grupo Neuss y Mauricio Macri . Pero el intrincado giro de las negociaciones tiene como fronting a un consorcio de fuerte inserción local liderado por el Grupo Román –hoy rebautizado Ciencia al Servicio del Movimiento (CSM)- fundado por el magnate de la logística Alfredo Román. La cercanía del empresario con el expresidente no es secreta. Lo que empieza a recortarse en el panorama es quiénes estarían por detrás del holding para quedarse con una de las obras más codiciadas en Argentina.

hidrovia 3.jpeg Por la Hidrovía circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos.

Neuss y sus vínculos con Caputo

Según se informó oficialmente, en siete días corridos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que mediante un sistema de puntaje califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

Pero los nombres que surgen por detrás de Román son el Juan y Patricio Neuss, titulares del Grupo Neuss, un holding que empezó en el mundo de las gaseosas, pero hace décadas se diversificó, expandiendo tentáculos al transporte y distribución de energía, telecomunicaciones, real estate y como proveedor del Estado.

La interna en el Gobierno también incide en el futuro de una licitación sensible como la Hidrovía. Los hermanos Neuss están automáticamente asociados en el mundo de los negocios al principal asesor de Javier Milei, el consultor monotributista Santiago Caputo. No solo son vecinos, sino que el conocimiento se remonta a la infancia. El año pasado, los Neuss ya se quedaron con un tercio del Grupo Edison que controla distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy; Líneas de Transmisión del Litoral SA; y la generadora hidroeléctrica Cempsa, en Mendoza. Ya eran los dueños de Edersa, en Río Negro y se quedaron recientemente con la represa Alicurá, en Neuquén. La gestión libertaria también le abrió las puertas para hacerse de las áreas petroleras maduras de las que se retiró YPF, en Santa Cruz. Vía Patagonia Resources SA ingresaron en Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky.

Pero no solo eso: Los hermanos son fundamentales en el sostenimiento económico de la Fundación Faro, el think tank libertario.

Harz Energy –de los Neuss- es el otro enlace que los vincula a los parques solares obtenidos durante el gobierno de Mauricio Macri y un buen motivo para haber apoyado la campaña de Patricia Bullrich, en las presidenciales de 2023. Quien los acercó a Macri fue el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien ya había beneficiado al holding desde su rol en la Ciudad de Buenos Aires cuando el expresidente de Boca era jefe de Gobierno. Habían sonado para quedarse hasta con la terminal de Retiro.

Amigos de las licitaciones a medida desde los años 90, como la de Thales Spectrum, anulada en 2004, la familia Neuss apuntaba a ser el soporte invisible detrás de Jan de Nul. Luis María Cuence suena como el lobista que aceitó el mecanismo para que todo se desarrolle con aparente naturalidad en la Hidrovía, pero en los márgenes de la visibilidad. La clave está en los subcontratistas del gigante belga.

Apellidos entrecruzados

En la trama ligada a la Hidrovía emergen otros nombres como el del empresario Juan Ondarcuhu, líder del Grupo Servicios Portuarios SA, concesionario de las terminales portuarias VI y VII en el puerto de Rosario. Anotado en el RIGI para un nuevo puerto en Timbúes, es el socio ideal para otro negocio directamente relacionado con la Hidrovía. Ondarcuhu fue el punto de partida para que la justicia investigara por lavado de dinero a Maruba –una naviera de las más antiguas de la industria y de la que su directivo- a partir de la conocida causa contra el SOMU.

El nuevo esquema de socios ocultos contemplaría que Ondarcuhu se quedara con el balizamiento –como parte de las tareas de la privatización- en sintonía con Gustavo Elías, otro nombre ineludible del puerto de Bahía Blanca y quien aparece como la contracara del dueño del Grupo Servicios Portuarios. El tándem Ondarcuhu-Elías son los favoritos para el tramo de balizamiento que exige el pliego.

Pero el negocio más importante, por detrás de Jan de Nul, podría ir a parar a manos locales: el zar de las “grúas” Román, y fuera de las luces los hermanos Neuss, Caputo y Mauricio Macri. Se demostraría así que el enfrentamiento político entre los dos últimos no hace naufragar negocios.