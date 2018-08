Aborto: Roe vs.Wade

En junio de 1969, una joven lesbiana de Texas de 21 años, bajo el nombre de Jane Roe descubrió que fruto de una violación estaba embarazada por tercera vez (los dos hijos anteriores los había dados en adopción). Ante la imposibilidad de conseguir un aborto -el Estado solo lo permitía con el propósito de "salvar la vida de la madre" y la única clínica ilegal en Dallas había sido cerrada hacía poco por la policía) y ya con dos meses de embarazo distintas amigas la pusieron en contacto con los abogados Linda Coffe y Sara Weddington, las que venían preparando un caso en contra de la ley estatal por contravencion a la novena y doceava enmienda de la Constitución, que garantizaban el derecho a la libre elección y la privacidad.



El caso fue presentado a la Justicia a principios de 1970, actuando como representante del Estado el fiscal de Dallas, Henry Wade, que falló en primera instancia contra Roe, en segunda a su favor declarando ilegal la ley de Texas, llegando a la Corte Suprema de los EEUU en diciembre de ese año, hasta que en enero de 1973, con una mayoría de 7 a 2, Roe vs.Wade abrió la puerta al aborto legal (pero no gratuito) en los EE.UU. dejando para cada estado la reglamentación de las intervenciones.



Si bien la decisión no correría peligro y no hay fecha cierta para su revisión -los dos últimas veces fueron en 1992 y 2006-, los recientes nombramientos de Donald Trump de Neil Gorsuch como Juez Supremo y el inminente de Brett generan una mayoría conservadora en la Corte que prometen restringir las condiciones bajo las cuales se pueden aplicar las interrupciones a los embarazos.



Más allá de su valor como antecedente lo interesante de Roe vs.Wade es el cumulo de ironías personales de su principal "estrella". Desde que el embarazo no había sido fruto de una violación, que la criatura "Baby Roe" nació y fue dada en adopción cuando todavía la Cámara no había fallado, que Jane Roe era en realidad Norma McCorvey quien había utilizado un seudónimo por consejo de sus abogados hasta que en 1984 se identificó públicamente, que nunca tuvo que pisar ningún juzgado ni cobro un solo dolar, que después de diez años de hacer campaña en favor del aborto en 1995 se convirtió en una "New Born Crhirstian" y comenzó a trabajar en contra del aborto, que en 1998 abandonó el lesbianismo y se convirtió al catolicismo pidiendo en 2005 a la Corte Suprema que rechazara el Roe vs.Wade, que fue muchas veces presa por esta nueva lucha.



El 18 de febrero de 2017, a los 69 años Norma McCorvey moría de un ataque al corazón en Katy, Texas, sin haber encontrado jamás la paz por sus acciones, siendo la mujer más odiada en la historia tanto por quienes están a favor como en contra del aborto.