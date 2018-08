Francisco a los jóvenes: "Nunca abandonen sus sueños"

El papa Francisco exhortó este sábado a los jóvenes a nunca abandonar sus sueños, a pesar de las dificultades actuales para conseguir trabajo.



En un evento con decenas de miles de jóvenes en el Circus Maximus de Roma, el pontífice le aconsejó a los jóvenes hacer caso omiso de los adultos que les dicen que no deben ejercer tal o cual profesión porque no es rentable.



Muchos de los jóvenes viajaron a pie, durante muchos días, para asistir al evento. El papa contestó muchas preguntas que habían sido preseleccionadas.



Una estudiante universitaria relató que un profesor le dijo que no debía seguir sus estudios de arte y que mejor sería que se dedicara a los negocios.



El papa contestó que hay que olvidarse de "los sueños de conveniencia" y hay que "correr los riesgos que conlleva pasear por la vía de tus sueños". Añadió que "el miedo es la causa del pesimismo".



Francisco convocó a un cónclave de obispos en el Vaticano en octubre para dialogar sobre las preocupaciones de los jóvenes.