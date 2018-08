Delgado: "Odebrecht y los cuadernos tienen parentesco cercano, son primos hermanos"

El fiscal federal Federico Delgado volvió a plantear que existen nexos concretos entre las investigaciones por las presuntas coimas del caso Odebrecht y los pagos en negro que surgen de los "Cuadernos de Centeno".



"El parentesco es bastante cercano, son primos hermanos. Se pueden retroalimentar mutuamente. Hay fechas parecidas, protagonistas parecidos y la obra pública en el medio. Seguramente le mandaremos cosas a (Carlos) Stornelli y Stornelli a nosotros", enfatizó Delgado en diálogo con La Red.



El fiscal está convencido que las maniobras detectadas en el país vecino con la obra pública son similares las reveladas aquí. "La Argentina tenía un sistema real y formal de invertir el dinero público, era una economía en negro, que funcionaba con la asignación de obra pública a cambio de retornos", aseguró.



Para Delgado, ante la ventilación de estos casos en la Justicia, los argentinos "tenemos la oportunidad de decidir colectivamente si queremos vivir en la verdad, organizados en base a los derechos y respetando la ley, con los costos que eso implica".



"Si esto se corrobora, si esto avanza, si parece que todo es como se presenta, estamos en un quirófano frente a un tumor que tenemos la chance de empezar a extirparlo. Pero me parece un desafío difícil, incluso para nosotros los judiciales porque nos agarra en el peor momento, en el momento en el que nuestra credibilidad es muy, muy baja", agregó.



"Son hechos que todo el mundo sospechaba, que se pueden leer en los diarios de hace 10 o 12 años, que se nos vino de golpe y lo tenemos escrito, donde se reconoce el pago en negro", remarcó el fiscal a cargo, justamente, de las presuntas coimas que pagó Odebrecht en el país.



Delgado consideró que hay "ola anticorrupción que viene del Norte a Sur", y que según explicó, yapasó por Colombia, Perú, Brasil y ahora llega a la Argentina. En este marco, minimizó si las pruebas que originan la pesquisa son fotocopias y originales. "Hay un montón de personas poderosas y exfuncionarios que reconocen pagos en negro, los cuadernos que no importan tanto, (sino) la información que contienen se va corroborando, aunque sea por los medios. Esto es muy parecido a los delatores de Brasil", subrayó.



"Sin meterme en la investigación del juez Sebastián Casanello, comparando las tres delaciones premiadas que aportó (el periodista) Hugo Alconada Mon de Brasil hablando el caso argentino, y si separamos los actores y los condimentos, la cuestión dura es exactamente igual a la que presenta 'Los Cuadernos' (de Centeno), donde los brasileños describen cómo hacían negocios con Odebrecht en la Argentina", recalcó.



Delgado anunció la semana pasada la llegada al país de información reveladora sobre el caso Odebrecht y sus ramificaciones en la Argentina, luego que en los últimos días se logró un acuerdo con la justicia de Brasil para que los empresarios del país vecino declaren como arrepentidos ante funcionarios judiciales argentinos.



Odebrecht admitió el pago de sobornos por u$s 35 millones en la Argentina desde 2005 a 2013. En ese período obtuvo contratos por u$s 287 millones. Entre otras obras, se le adjudicó con socios locales los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II (2005); la ampliación de gasoductos 15 provincias (2007); el sistema de potabilización, con dos plantas (2008); una planta de reformado catalítico contínuo (2009); el proyecto potasio Río Colorado en Mendoza (2010); programa de acción para certificación en seguridad, medio ambiente y salud (Petrobras, 2010); Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (2013), y las obras del Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (2013).