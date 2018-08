El Central avanza en un swap con China por u$s 4.000 millones

En un intento por reforzar las reservas internacionales, que acumulan una baja de casi un 6% en lo que va de agosto, el Banco Central está "avanzando" en un acuerdo de intercambio de monedas con China por u$s 4.000 millones, según confirmaron fuentes de la entidad a ámbito.com.



La noticia de las negociaciones se conoció en medio de una sangría de reservas producto de que la autoridad monetaria está realizando subastas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la disparada del dólar, que en lo que va de este mes se dispara un 8,5% debido a que los inversores buscan refugio por la incertidumbre de los mercados.



El miércoles, el Banco Central realizó una triple subasta por casi u$s 800 dólares en su intento por contener al billete, que de todas maneras avanzó 29 centavos a $ 30,71, muy cerca de su máximo histórico. Así, se deshizo de u$s 1617 millones y quedó con reservas por u$s 54.641 millones.



Un día antes, el martes, efectuó una subasta de venta en contado (T+1) de dólares, en la que se adjudicaron solamente u$s 200 millones de los u$s 500 millones ofertados ya que la demanda a precio de mercado fue menor a la esperada.



La entidad que conduce Luis Caputo, en este contexto, perdió US$ 3.355 millones desde el 31 de julio y en el año la caída se ubica en US$ 414 millones, ya que a fin de 2017 estaban en US$ 55.055 millones.



Asimismo, desde junio, la autoridad monetaria estuvo licitando parte de los u$s 7.500 millones que le giró el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de asistencia financiera. En una primera etapa, fueron u$s 100 millones diarios, hasta que el 1° de agosto, se redujo a u$s 75 millones por tres días, y desde ahí u$s 50 millones, hasta que el martes Hacienda anunció el fin de esas subastas.



• Swap con China



En junio de 2017, la autoridad monetaria renovó el swap de reservas -por cerca de los u$s 10.375 millones, equivalentes a unos 70.000 millones de yuanes- con China por tres años más para mantener la fortaleza de las reservas internacionales. Fue durante la gestión de Federico Sturzenegger.



El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en 2009, durante la gestión de Martin Redrado. En 2014 se firmó un segundo pacto con Juan Carlos Fábrega, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario.



La operatoria tenía dos alternativas: convertir los yuanes a dólares en los mercados de Hong Kong o Londres o bien mantener los yuanes, como parte del mix de monedas que componen las reservas internacionales.



El acuerdo alcanzado por Sturzenegger fue el cuarto arreglo entre las dos instituciones.