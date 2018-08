Macrismo convoca a una marcha al Congreso para desaforar a Cristina

Luego de que se frustrase la sesión del miércoles pasado para tratar los allanamientos a la ex presidenta Cristina de Kirchner, el macrismo activó por las redes una convocatoria a una marcha al Congreso para este martes con el objetivo de reclamar el desafuero de la ex mandataria y la sanción de la Ley de Extinción de Dominio.



La convocatoria para este martes a las 19 fue impulsada por funcionarios, legisladores y segundas líneas del Gobierno, bajo la consigna #21ATodosAlCongreso, con el objetivo de sumar presión a la bancada peronista de la Cámara alta para que aporte quorum el próximo miércoles, cuando el oficialismo intente por tercera vez autorizar el requrimiento del juez federal Claudio Bonadio para allanar los tres domicilios de la ex jefa de Estado.





El #21ATodosAlCongreso !!!!!!

VAMOS A LOGRAR QUE TE SAQUEN LOS FUEROS, POROTA !!!! pic.twitter.com/L6xi7n0NWY — Leandro Dattilo +7m² (@leandrodattilo) 18 de agosto de 2018