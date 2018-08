Por primera vez en dos años y medio, el real brasileño superó las 4 unidades por dólar

La bolsa brasileña bajó el martes a mínimos de casi seis semanas, mientras que el real se desplomó un 2% para cerrar en el nivel de las 4 unidades por dólar por primera vez desde febrero de 2016, ante el nerviosismo de los inversores sobre la próxima elección presidencial.



El índice Bovespa de la bolsa de San Pablo perdió un 1,5% a 75.180,40 puntos, un piso desde el 11 de julio. El volumen financiero de la sesión fue de 10.800 millones de reales.



El real, en tanto, se depreció un 2,01%, a 4,0372 unidades por dólar la venta, un mínimo en dos años y medio.



La última vez que el dólar superó durante la sesión la barrera de los 4 reales remonta al 1º de marzo de 2016 (4,0181 reales).



Desde enero, el real perdió casi un 20% de su valor, afectado por el alza de las tasas en Estados Unidos, los temores de una guerra comercial entre Pekín y Washington y la ausencia de candidatos promercado fuertes para las elecciones brasileñas de octubre, que se presentan como las más inciertas de las últimas décadas.



El candidato presidencial favorito de los mercados, Geraldo Alckmin, no logra despegar en los sondeos de opinión previos a la elección de octubre y los inversores comienzan a conjeturar que no pasará a segunda vuelta.



Un sondeo de Ibope divulgado el lunes mostró que en una campaña sin considerar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro lidera la carrera, con un 20% de las intenciones de voto.



Otra encuesta divulgada más temprano de CNT/MDA mostró un panorama más o menos parecido.



Las acciones del Banco Bradesco perdieron un 2,43%, mientras que las de Banco do Brasil cedieron un 3,98% y las de Itaú Unibanco un 1,29%.



Los títulos de la petrolera con presencia estatal Petrobras bajaron un 3,49% pese al alza de los precios del crudo en el mercado internacional.



En tanto, las acciones del fabricante de papel y celulosa Suzano ganaron un 4,38%, respaldadas por el fortalecimiento del dólar, mientras que las del procesador de alimentos JBS escalaron un 2,05%.