Créditos hipotecarios UVA 2026: qué bancos bajaron las tasas y cuáles son los nuevos requisitos

El recorte de tasas abre nuevas opciones para vivienda única, aunque la relación cuota-ingreso y el cobro de haberes siguen siendo los requisitos clave.

Los bancos recortan las tasas y se reactiva el crédito hipotecario para la vivienda propia.

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a moverse en 2026 y septiembre dejó una nueva referencia para quienes buscan financiar una vivienda. Varias entidades ya ofrecen líneas al 7,5% más UVA, mientras otras esperan el resultado del esquema de fondeo impulsado por el Gobierno.

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La baja llega después de un 2025 en el que varias propuestas se habían encarecido. Ahora, algunos bancos volvieron a recortar sus tasas y el programa del FGS de ANSES podría sumar más opciones durante los próximos meses.

El 7,5% más UVA ya aparece en Macro, Credicoop, BBVA y Banco Ciudad. ICBC incluso llegó al 6,9% para quienes acreditan sus haberes, por debajo de la referencia que empezó a instalarse en septiembre.

Entre recortes de tasas y cambios en las condiciones, los bancos ajustan su oferta para créditos hipotecarios.

Santander se movió fuerte desde otro punto de partida. Bajó del 15% al 9,5% , aunque al mismo tiempo redujo el plazo máximo de 30 a 20 años y pasó a financiar hasta el 70% de la propiedad, frente al 80% anterior. Galicia también llevó su línea para clientes con cuenta sueldo al 9,5% .

Más arriba quedaron Banco Hipotecario y Patagonia , ambos con tasas del 12,5% . Banco Ciudad , en cambio, suma una ventaja por plazo: para primera vivienda permite devolver el préstamo en hasta 25 años. Macro llega a 20 año s y apunta a clientes del Plan Sueldo Selecta . Credicoop y BBVA también bajaron al 7,5% , aunque cada uno mantiene sus propias condiciones de acceso.

El uso que se le dé al inmueble y el cobro de haberes terminan siendo los filtros clave para acceder a las mejores condiciones. Freepik

Requisitos para acceder a la tasa de 7,5% en primera vivienda

Credicoop exige que el cliente cobre el sueldo en la entidad y utilice el préstamo para comprar su primera vivienda. BBVA también reserva esa tasa para quienes tienen cuenta sueldo. Banco Ciudad toma el destino de la operación como principal filtro. Para primera vivienda aplica el 7,5%, mientras que una segunda propiedad paga 9,5%.

Macro trabaja con otro perfil. La tasa más baja está disponible para clientes del Plan Sueldo Selecta y también alcanza a sus hijos, con préstamos de hasta 20 años. Cada solicitud pasa luego por una evaluación de ingresos y por las exigencias que la entidad aplique sobre la propiedad que se quiere comprar.

Cómo influye la licitación del FGS de ANSES en el fondeo de los créditos

La primera licitación pondrá $200.000 millones del FGS de ANSES en manos de los bancos mediante depósitos ajustados por UVA. El objetivo es que ese dinero termine convertido en préstamos hipotecarios para primera vivienda.

El programa completo contempla diez subastas por el mismo monto, hasta alcanzar los $2 billones. En esta primera ronda, cada entidad podrá recibir entre $1.000 millones y $40.000 millones.

Habrá depósitos a uno y cinco años. Los primeros tendrán un rendimiento mínimo de UVA más 2,5% y los segundos, de UVA más 4,5%. Las entidades podrán ofrecer una tasa superior para competir por una parte mayor de los fondos.

Quienes resulten adjudicados deberán destinar esos recursos a créditos con una tasa máxima de UVA más 7,5%. Santander, Galicia y Supervielle ya mostraron interés en participar, por lo que podrían sumarse a las entidades que redujeron sus líneas.

La licitación de fondos públicos busca bajar el costo del financiamiento para la compra de primera vivienda. Freepik

Simulador de cuotas: cuánto se paga por un crédito hipotecario de u$s 100.000

El ejemplo oficial parte de un préstamo cercano a $114 millones para financiar alrededor del 75% de una vivienda valuada en u$s106.000. Ese monto equivale aproximadamente a u$s79.500 y, a 25 años con UVA más 7,5%, arranca con una cuota cercana a $865.000.

Llevado a un préstamo de u$s100.000, con la misma tasa y el mismo plazo, la primera cuota queda cerca de $1,09 millones mensuales.

Si el banco permite que la cuota represente hasta el 25% de los ingresos, harían falta alrededor de $4,36 millones por mes. Con un límite del 30%, el piso bajaría a unos $3,63 millones.