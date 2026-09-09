Vaca Muerta: 13 petroleras adelantarán u$s154,5 millones para financiar rutas clave en Neuquén

YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Pluspetrol, Shell, Vista y otras operadoras acordaron con el gobierno de Rolando Figueroa un esquema de anticipos de regalías, cánones y peajes para obras viales.

El Fideicomiso Bypass de Añelo adjudicó la construcción de la esperada obra estratégica, que permitirá desviar el tránsito pesado del casco urbano de la localidad neuquina y optimizar la logística hidrocarburífera.

La industria hidrocarburífera realizará una nueva contribución millonaria para acompañar el desarrollo de la infraestructura que requiere Vaca Muerta . Trece operadoras de la cuenca neuquina y el Gobierno de Neuquén acordaron un esquema de financiamiento por u$s154,5 millones , destinado a obras de pavimentación y reparación de rutas estratégicas para sostener el crecimiento de la producción no convencional.

Según reveló la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) , el acuerdo fue firmado este martes en la Casa de Gobierno de la Provincia de Neuquén y contempla que las empresas adelanten fondos correspondientes a regalías, cánones y peajes por el uso de infraestructura provincial . El mecanismo busca acelerar la ejecución de obras viales en las zonas de mayor actividad hidrocarburífera.

El aporte de cada compañía será determinado mediante una fórmula polinómica que tendrá en cuenta la participación de cada operadora en la producción no convencional de la cuenca neuquina y las obligaciones que cada una mantiene con el fisco provincial.

Los fondos serán integrados a un fideicomiso y se desembolsarán en función de la certificación del avance de las obras, de acuerdo con el esquema establecido en el convenio.

Qué rutas se financiarán con los aportes de las petroleras

Entre las principales obras contempladas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado Camino de la Tortuga.

El acuerdo también contempla la reparación y ejecución de nuevos pavimentos sobre la Ruta Provincial 51, dos corredores fundamentales para la circulación vinculada con las operaciones de petróleo y gas de Vaca Muerta.

En paralelo, Neuquén asumió el compromiso de ejecutar, con fondos propios y de manera directa o mediante contrataciones con terceros, distintas intervenciones sobre las rutas provinciales 6 y 7.

De esta manera, el paquete busca complementar las obras financiadas mediante el anticipo de recursos de las compañías y mejorar la conectividad de los principales corredores utilizados por la industria.

Un nuevo modelo para financiar la infraestructura de Vaca Muerta

El convenio profundiza una modalidad de cooperación público-privada que ya comenzó a utilizarse en Neuquén para responder a las necesidades de infraestructura derivadas del crecimiento de Vaca Muerta.

El fuerte incremento de la actividad hidrocarburífera genera una presión creciente sobre rutas, caminos y accesos de la región, particularmente por el aumento del tránsito de camiones, equipos y vehículos asociados a las operaciones de perforación, completación y producción.

En ese contexto, el Gobierno provincial y las compañías avanzan en mecanismos que permiten anticipar recursos que, de otra manera, ingresarían posteriormente a las arcas provinciales, con el objetivo de transformar esos fondos en obras de infraestructura necesarias para acompañar la expansión de la actividad.

La modalidad también vincula el financiamiento con el nivel de participación de cada empresa en la producción no convencional, de modo que el aporte de cada operadora guarde relación con su peso dentro de la actividad hidrocarburífera de la cuenca.

El nuevo aporte de u$s154,5 millones representa otro paso en esa estrategia y concentra el esfuerzo de las principales operadoras en obras viales consideradas necesarias para sostener la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional en Neuquén.

El Bypass de Añelo, otra obra financiada por petroleras

El nuevo acuerdo se suma a otro proyecto estratégico que ya se encuentra en marcha: el Bypass de Añelo, diseñado para desviar el tránsito pesado asociado a Vaca Muerta y evitar su circulación por el centro de la localidad.

La obra adjudicada a Rovella Carranza, una de las empresas de la UTE ganadora junto a Luis Losi S.A., es financiada por un consorcio integrado por diez productoras de hidrocarburos, también a partir de un acuerdo alcanzado con la administración provincial.

El objetivo es liberar al centro urbano de Añelo del tránsito pesado generado por la actividad petrolera y mejorar tanto la circulación de la población como la logística de las operaciones hidrocarburíferas.

Así, el Gobierno neuquino busca consolidar un esquema en el que el crecimiento de la producción de Vaca Muerta avance acompañado por nuevas inversiones en infraestructura, con participación directa de las empresas que operan en la cuenca.