Escándalo: detienen a exjuez platense acusado de integrar banda dedicada al robo de autos y casas

El ex juez de Garantías platense César Melazo fue detenido en su domicilio particular de la ciudad de La Plata, acusado de integrar una banda "mixta" dedicada a robos de casas y autos.



Fuentes judiciales informaron que Melazo fue arrestado en el marco de una investigación en la que también se encuentra detenido hermano del ex delantero de Independiente y la Selección Nacional Daniel Bertoni, junto a policías y barrabravas.



El exmagistrado, que está acusado de integrar y dar protección a una asociación ilícita, quedó detenido tras un operativo de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina en su casa de la localidad platense de Gorina.

Parte de las armas secuestradas a Melazo



Durante el operativo, los efectivos policiales detectaron gran cantidad de armas de fuego. El procedimiento en la vivienda de Melazo fue ordenado por la jueza Marcela Garmendia y lo encabezó personal de la Policía Federal, que sorprendió al acusado cuando se encontraba junto a su familia.



Hace un mes, en diálogo con el portal 0221.com.ar, el exmagistrado aseguró que era un "perseguido político" y que no había pruebas para procesarlo y detenerlo. "Leí las detenciones y son vergonzosas", sostuvo Melazo en su momento.



El exjuez renunció a su cargo luego del avance de un juicio político impulsado por el senador bonaerense de Cambiemos, el platense Juan Pablo Allan, además, integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, quien lo acusó de irregularidades en el ejercicio de su función.



Nadia Mariscal, viuda de Juan Farías -un ladrón que fue asesinado en La Plata en lo que, se sospecha, fue un ajuste de cuentas por haber cometido un millonario robo y no compartir el botín con la megabanda de policías, presos y barras bravas que integraba- indicó que esa banda ejecutaba planes delictivos cuando Melazo era el juez de turno y lo implicó en el caso más resonante por estas horas en el mundo judicial de La Plata.



"No tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de delitos dolosos o culposos, nunca tuve una causa penal en mi contra", afirmó el ex juez sobre las sospechas que pesan sobre su accionar.



Julio Conte Grand, procurador de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que "hay personas de mucho peso involucradas" en esta causa. En tanto, destacó que se trata de "la causa más importante que enfrentamos". Además, añadió que se le secuestraron al exjuez 14 armas, 10 de ellas no registradas.



El procurador mencionó que dentro de los delitos cometidos por la banda figuran coacción, coacción agravada y extorsión, además de confirmar que en la misma había barrabravas.



• Los antecedentes de la causa



El 24 de julio último, Carlos Jorge Bertoni, hermano del ex delantero de Independiente y la Selección Nacional fue detenido junto a policías, barrabravas y reclusos de la cárcel de Olmos, acusados de integrar una banda "mixta" dedicada a robos de casas y autos.



Las detenciones se concretaron tras una serie de allanamientos llevados a cabo, de manera conjunta por efectivos de la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la ciudad bonaerense de La Plata.



Los detenidos fueron acusados de robos, homicidios, asociación ilícita, encubrimiento, cometidos incluso con la eventual connivencia de funcionarios del Poder Judicial provincial.



Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, la causa, a cargo de la fiscal platense Betina de Lacky, comenzó el 1° de diciembre de 2010 con el homicidio de Juan Farías, de 34 años, en una entradera.