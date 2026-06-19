Encontraron con vida a Jonathan Blanco tras 19 días desaparecido en el monte del Chaco

El joven fue hallado gracias a la utilización de un drone en el operativo. Lo vieron en una zona cercana al basural de Puerto Tirol.

Después de casi tres semanas de intensa búsqueda, Jonathan Blanco , el joven de 23 años que había desaparecido en la provincia del Chaco , fue hallado con vida este jueves al mediodía en una zona de monte cercana al basural de Puerto Tirol .

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El operativo tuvo un desenlace positivo gracias a la utilización de un drone policial , una herramienta que permitió detectar al joven en un sector de difícil acceso y que resultó clave para concretar el hallazgo.

Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron a Blanco en medio de la vegetación, al otro lado de un curso de agua, vistiendo la misma ropa que llevaba el día de su desaparición: un buzo negro y bordó junto con un pantalón oscuro.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que todavía conservaba sus anteojos , un elemento que preocupaba especialmente a sus familiares debido a las dificultades visuales que presenta el joven.

En las fotografías difundidas tras el rescate también se lo pudo ver sonriente junto a los efectivos que participaron del operativo, mientras que otras imágenes registraron el momento en que era trasladado en camilla para recibir atención médica.

Jonathan Blanco Chaco Así fue encontrado Jonathan Blanco. X

El drone fue determinante para localizarlo

Según informaron fuentes policiales, Blanco fue encontrado en una zona de monte próxima al basural de Puerto Tirol luego de ser detectado desde el aire por un drone utilizado por los equipos de búsqueda.

Tras el hallazgo, fue derivado al Hospital de Fontana, donde los profesionales de la salud iniciaron una serie de estudios para evaluar su estado general y determinar si era necesaria una posterior derivación al Hospital Perrando.

Mientras tanto, sus familiares fueron informados de inmediato sobre la noticia y aguardaban poder reencontrarse con él una vez concluidos los controles médicos correspondientes.

Cómo se encontraba al momento del rescate en Chaco

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que Jonathan fue localizado por el mismo grupo de trabajo que desde hace varias semanas participa en la búsqueda de Axel González en la localidad de Fontana.

“Se encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”, detalló el funcionario al brindar precisiones sobre el momento en que los efectivos tomaron contacto con el joven.

Romero también indicó que presentaba lesiones compatibles con una prolongada permanencia en una zona agreste, entre ellas rasguños y heridas superficiales producidas por la vegetación y las condiciones del terreno.

No obstante, aclaró que su estado general era bueno, una situación que generó alivio tanto en la familia como en los equipos que participaron del operativo.

Diecinueve días de incertidumbre

La desaparición de Jonathan Blanco había sido denunciada el 30 de mayo de 2026 y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda en distintas localidades chaqueñas.

Las últimas imágenes conocidas lo mostraban alejándose de su vivienda y posteriormente habría sido visto en la ciudad de Fontana, lo que orientó buena parte de las tareas de rastrillaje.

Uno de los elementos más importantes para la investigación fue el hallazgo de su teléfono celular en las inmediaciones de la estación Cacuí, en Puerto Tirol.

Esa pista permitió concentrar los esfuerzos de búsqueda en sectores de Fontana, Puerto Tirol y áreas cercanas, donde finalmente fue localizado con vida tras 19 días desaparecido.

El hallazgo puso fin a semanas de incertidumbre y movilización en la provincia, donde familiares, fuerzas de seguridad y voluntarios participaron de distintos operativos con la esperanza de encontrar al joven sano y salvo.