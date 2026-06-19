El programa Becas Progresar de ANSES continúa vigente durante junio de 2026, para quienes buscan apoyo económico destinado a la formación educativa. El beneficio alcanza un valor mensual de $35.000 y forma parte de las políticas nacionales orientadas a estudiantes, que cumplen determinadas condiciones académicas y socioeconómicas.
Últimos días para reclamar las Becas Progresar 2026: fechas límite y requisitos para no perder los $35.000
La convocatoria presenta distintas líneas de asistencia educativa destinadas a sectores específicos de la población estudiantil
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La formación y la continuidad educativa constituyen el eje central del programa, que exige el cumplimiento de requisitos establecidos por el Estado nacional para acceder al beneficio. Actualmente, el sistema contempla varias modalidades de becas destinadas a distintos niveles de estudio y capacitación. Entre ellas se encuentran opciones para educación obligatoria, estudios superiores, carreras de enfermería y formación laboral.
Las líneas vigentes del programa son las siguientes:
- Progresar Obligatorio
- Progresar Superior
- Progresar Enfermería
- Progresar Trabajo
- Formación Profesional
La inscripción permanece disponible únicamente para la línea Formación Profesional. La convocatoria abierta se concentra exclusivamente en los cursos de capacitación laboral habilitados, mientras que las demás modalidades no reciben nuevas solicitudes en este período.
Los plazos clave de las Becas Progresar en junio
El Ministerio de Capital Humano conserva habilitada la inscripción para Progresar Formación Profesional durante junio de 2026. Los interesados todavía cuentan con tiempo para iniciar el trámite y postularse al beneficio económico previsto por el programa.
La fecha límite informada para esta línea de becas se extiende hasta el 27 de noviembre. El cronograma otorga varios meses para completar la solicitud y presentar la información requerida por la plataforma oficial. Los aspirantes deben verificar el cumplimiento de todas las condiciones, antes de enviar la inscripción. La presentación dentro de los plazos establecidos resulta indispensable para acceder a la evaluación correspondiente.
Cada postulante necesita seleccionar un curso incluido en la oferta oficial de Formación Profesional. La inscripción exige además la carga de datos personales y académicos dentro del sistema digital habilitado para ese fin.
Quiénes están a tiempo de pedir la revisión académica de ANSES
El acceso a Progresar Formación Profesional depende del cumplimiento de una serie de requisitos generales. Los interesados que todavía no completaron la inscripción pueden avanzar con el trámite, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el programa.
Los requisitos informados para esta línea son los siguientes:
- ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años
- tener DNI vigente
- tener entre 18 y 24 años
- tener hasta 40 años cuando no exista trabajo formal registrado
- registrar ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles
- realizar un curso incluido dentro de la oferta oficial de Formación Profesional
¿Qué pasa si la escuela o universidad no valida mis datos a tiempo?
En caso de no presentar la documentación a tiempo o haber recibido un rechazo vinculado a cuestiones académicas, se puede realizar un reclamo en la plataforma del organismo.
Algunos de los motivos pueden relacionarse con:
- certificados de alumno regular informados como negativos o pendientes, debido a demoras de carga de datos por parte de la institución educativa
- errores en la información académica declarada, como materias aprobadas, año de cursada o datos institucionales incorrectos
- inconvenientes generados durante el proceso de inscripción por errores involuntarios en la carga de información
En caso de que el rechazo se relacione con el incumplimiento de requisitos generales del programa, como los vinculados a ingresos o condiciones de elegibilidad, no podrán acceder a esta instancia de nueva revisión.
Para realizar el reclamo primero se debe verificar el resultado de su solicitud en la plataforma oficial de Progresar.
Pasos a seguir:
- ingresar al portal de Becas Progresar
- acceder a la sección "Estado de solicitud"
- revisar si la inscripción figura como aprobada, rechazada, observada o pendiente.
- cómo hacer el reclamo de las Becas Progresar
- los estudiantes que recibieron un rechazo por cuestiones académicas podrán iniciar el trámite en la misma plataforma.
El procedimiento para obtener una Beca Progresar de ANSES:
- ingresar con usuario y contraseña
- seleccionar "Estado de solicitud"
- hacer clic en "Reclamo"
- completar la información requerida
- verificar los datos académicos cargados
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