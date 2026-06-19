Día de la Bandera: ¿Hay feriado este 20 de junio?

La fecha recuerda el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, su creador y figura importante en la Revolución de Mayo y el proceso de independencia.

El epicentro de los actos oficiales será en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

El 20 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Bandera , una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.

La jornada recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano , su creador y protagonista en la Revolución de Mayo y en las campañas por la independencia.

Ante la proximidad de la jornada, muchos ciudadanos se preguntan si este año el feriado se traslada o si se podría sumar algún día no laborable que permita conformar un fin de semana largo . A continuación, conocé los detalles.

20 de junio, Día de la Bandera

El Día de la Bandera se celebra en homenaje a Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820. Sus últimos días estuvieron marcados por una situación de extrema pobreza y un delicado estado de salud.

De acuerdo con los registros históricos, sufría complicaciones de retención de líquidos y problemas cardíacos, en un contexto en el que no contaba con recursos económicos ni reconocimiento material por su labor militar y política.

Murió en la casa de su hermano, el doctor Miguel Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Se cuenta que, ante la falta de dinero, llegó a pagar al médico que lo asistía con su reloj personal, uno de los pocos bienes que conservaba.

Su muerte pasó prácticamente desapercibida en un país atravesado por conflictos internos y crisis política, muy lejos de los honores que su figura recibiría años más tarde. Sus restos descansan en el mausoleo ubicado en el Convento de Santo Domingo, en CABA, donde fue trasladado en 1902.

Manuel Belgrano cuadro museo nacional

La bandera fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 en las barrancas del río Paraná, en Rosario, como símbolo de identificación de las tropas patriotas frente a los ejércitos realistas. La decisión de utilizar los colores celeste y blanco se inspiró en la escarapela nacional y en la necesidad de diferenciarse del enemigo.

La conmemoración del Día de la Bandera fue establecida oficialmente por la Ley 12.361 en 1938. La ciudad santafesina quedó como el epicentro de los actos oficiales, especialmente en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizan ceremonias y promesas al símbolo patrio.

monumento a la bandera

Por qué no hubo feriado puente

El Día de la Bandera tiene carácter de feriado nacional inamovible, lo que significa que su fecha se mantiene fija cada 20 de junio sin posibilidad de traslado. Esta condición impide que se mueva al inicio o final de la semana para generar fines de semana largos.

Aunque el Gobierno Nacional puede disponer hasta tres días no laborables destinados a fomentar el turismo, en esta oportunidad no se sumó ninguno para esta fecha. El calendario de "feriados puente" ya había sido definido previamente, con jornadas para el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre.

De esta manera, el viernes 19 de junio es un día laboral habitual en todo el país.