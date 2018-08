Máxima tensión: tras ratificación del Gabinete, el dólar se recalienta y salta 18,8% a $ 40,97 (pese a medidas del Central)

En medio de una megadevaluación que genera un gran escepticismo por el futuro económico y financiero del país y altas dosis de incertidumbre entre los operadores del mercado, el dólar trepa 18,8% a $ 40,97 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Sucede pese que el BCRA subió la tasa de referencia del 45% al 60% y aumentó 5 puntos porcentuales los encajes para frenar la cotización del billete verde que igual no encuentra techo.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa escala 17,60% a $ 40 nivel nunca antes visto.



En el mercado informal, en tanto, el blue avanza $ 5,50 a $ 40,50 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer $ 1,95 a $ 33,76.



"Estamos frente a precios de pánico. Tenemos un dólar mayorista que te sube y baja dos pesos en 10 o 15 minutos con un volumen operado muy bajo. No hay mucha posibilidad de hacer un análisis más que hablar de miedo y la huida que está teniendo la gente sobre el peso", afirmó el analista Christian Buteler en declaraciones a ámbito.com.



En ese marco, agregó que el BCRA "hoy aportó algo que no ha dado resultado" y que se niega a bajarlo con venta de reservas "ya sea porque no puede o porque no lo dejan".



"El mercado está pidiendo cambios en el gabinete. Del lado de Hacienda tiene que haber una baja del gasto importante como suspender la obra pública. Estos precios de pánico no pueden sostenerse en el tiempo", advirtió.



Cabe recordar que la divisa se disparó el miércoles un 7,5% o $ 2,41 hasta el récord histórico nominal de $ 34,48, según el promedio de ámbito.com, pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien dio a conocer previo al inicio de la rueda que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de "todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo".



En una jornada súper frenética sobre todo después del mediodía, el billete oficial escaló sin freno - registró la suba diaria más importante desde la salida del cepo, en diciembre de 2015 cuando el dólar trepó 41,8% a $ 13,95, desde los $ 9,84 - y barrió con todos los pronósticos de los analistas, agravando la turbulencia financiera que arrastra el país desde fines de abril. En el mercado mayorista, la divisa saltó 8,4% o $ 2,65 y superó por primera vez sin escalas los $ 32, y los $ 33, para cerrar en los inéditos $ 34.



Es que la falta de precisiones del nuevo acuerdo crediticio con el FMI, los temores de default y ausencia de certezas sobre el ritmo de recorte del déficit fiscal, junto con el creciente malhumor social frente a la alta inflación y la tendencia recesiva del PBI, reactivaron de sobre manera la demanda de divisas tanto minorista, como mayorista en bancos, casas de cambio, agencias y en el MULC. La tendencia alcista de la moneda se profundizó ante la notoria ausencia de oferta por parte de los exportadores.



Agentes del mercado remarcaron que otro factor que alentó a la pérdida de valor del peso fue el abultado caudal de negocios a futuro, frente a las liquidaciones con cierre este viernes próximo por fin de mes.



En horas del mediodía, cuando la jornada transcurría sin grandes sobresaltos pero con un mercado manteniendo su tendencia tomadora, el Banco Central salió a ofrecer en una subasta u$s 300 millones, los que fueron absorbidos en su totalidad.



Fueron los primeros indicios de que la demanda privada se tornaba más firme que en los últimos días entre mayoristas y minoristas (el precio promedio se ubicó en $ 31,6396, y el mínimo precio adjudicado fue de $ 31,6050). En los días previos, la autoridad monetaria había colocado menor cantidad de dólares, a precios más bajos y en dos licitaciones diarias.



Antes de las 13 horas se habían operado apenas u$s 105 millones a $ 31,70 en promedio. A partir de ahí, y con solo u$s 90 millones operados durante las dos últimas horas, el valor de la divisa escaló $ 2,30, especialmente en la última media hora, describieron en la plaza.



Lo llamativo fue que el volumen se contrajo un 15% y terminó en u$s 669 millones. "Hubo desconcierto, la espiralización de la suba ha roto todos los pronósticos. Hubo cobertura por prudencia y cierre de posiciones que vencen el viernes", comentó un operador a ámbito.com.



Antes de que abriera el mercado el presidente Macri había anunciado un adelanto de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo por un crédito stand by, en un intento por apaciguar el nerviosismo del mercado.



Sostuvo que "garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir retomar la confianza y el sendero del crecimiento lo más rápido posible", al admitir que la situación económica "genera angustia y preocupación" en la sociedad, pero aseguró que está "tomando todas las decisiones necesarias para cuidar" a los argentinos. La reacción del mercado desoyó fervientemente los dichos del mandatario.



En el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s 2.016 millones, de los cuales más del 40% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 33,9500 y $ 35,1000 respectivamente con tasas de 26,84% y 36,90%. En el plazo de octubre se operaron u$s 1.078 millones. Para fin de año, el mercado espera que divisa opere a $ 38, un 7% más que el martes.



Por último, las reservas del Banco Central cedieron este miércoles u$s 396 millones hasta los u$s 54.301 millones.