AUH de ANSES: monto total de junio 2026 con aumento y Tarjeta Alimentar

Así se acomodan los valores de estas prestaciones de acuerdo al último aumento que establece el organismo según el IPC.

Los beneficiarios de la AUH recibirán el aumento junto con los montos de la Tarjeta Alimentar que les correspondan.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que recibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante junio de 2026. La prestación tendrá una actualización del 2,6%, porcentaje que surge del mecanismo de movilidad vigente y que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

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El ajuste alcanza a las asignaciones universales y familiares administradas por el organismo. La actualización se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, según lo establecido por el Decreto 274/24.

Las familias que perciben la AUH también continuarán cobrando beneficios complementarios. La Tarjeta Alimentar mantendrá los montos vigentes durante junio , con valores diferenciados según la cantidad de hijos que integran cada grupo familiar.

E l calendario de pagos ya fue oficializado por ANSES. El cronograma se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y tendrá en cuenta el feriado nacional previsto para el 15 de junio.

ANSES fijó en $144.562 el valor general de la Asignación Universal por Hijo para junio de 2026. Ese importe incorpora el incremento correspondiente a la movilidad mensual.

El organismo abonará de manera directa una parte de la prestación a cada titular. El monto efectivo de cobro será de $115.650 por hijo. La actualización también alcanzará a otras prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones. Cada beneficio recibirá el porcentaje de aumento previsto para este período.

Los valores confirmados para junio son los siguientes:

asignación universal por hijo: $144.562

$144.562 monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650

$115.650 asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

$472.095 asignación por embarazo para protección social: $144.984

$144.984 ayuda escolar anual : $60.873

: $60.873 beneficio por nacimiento : $84.508

: $84.508 prestación por adopción : $505.265

: $505.265 programa de cuidado de la salud: desde $144.985

El esquema de movilidad mensual también impactará sobre el resto de las asignaciones familiares y universales. El incremento de junio será del 2,6% para todas las prestaciones alcanzadas por este mecanismo.

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Tarjeta Alimentar: cuánto cobro según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante junio como complemento para las familias alcanzadas por la AUH. El beneficio se acredita de manera automática junto con las prestaciones administradas por ANSES.

El programa mantiene los valores que comenzaron a aplicarse el mes anterior. Cada monto varía según la composición del grupo familiar.

Los importes previstos para junio son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES depositará estos montos sin necesidad de realizar trámites adicionales. La acreditación se efectuará de forma automática para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el programa. Las familias beneficiarias recibirán la asistencia alimentaria junto con las demás prestaciones que les correspondan. El organismo organizará las acreditaciones según el calendario oficial de pagos.

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Cuándo cobro la AUH de ANSES en junio 2026

ANSES informó las fechas de cobro para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El cronograma se definió según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El calendario comenzará el 8 de junio y finalizará el 22 de junio. El feriado nacional del 15 de junio modificará algunas fechas de acreditación previstas dentro del esquema habitual.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Los titulares podrán verificar la fecha exacta de acreditación a través de los canales habilitados por ANSES. El organismo también permitirá consultar el lugar y el medio de cobro correspondiente para cada prestación. La actualización de junio forma parte del esquema de movilidad mensual aplicado por la administración previsional.