Al borde del abismo

LONDRES. Argentina se encuentra a la vuelta de la esquina del caos, la desintegración institucional y social. La sociedad tiene que tomar conciencia de esta emergencia y hacerse cargo de las elecciones del pasado y del presente (alguien voto a los Kirchner), de las circunstancias pasadas y actuales, y no buscar con enfoques maniqueos, culpables externos. Es decir no tiene que adoptar la postura de lo que en sociología política se llama Falacia ad nominen (la culpa la tiene el otro). Por el contrario DEBE enfrentar con valentía, coraje y sufrimiento la ardua tarea de salvar a la República.



Digo esto porque el conjunto de medidas a adoptar tienen las siguientes 3 características:



INMEDIATAS: No hay tiempo que perder ya que el salario real, las jubilaciones, y ayuda social se están pulverizando. Por el contrario las expectativas de desborde del mercado cambiario, precios y salarios se están exponenciando con la misma pendiente positiva de la curva del Rodrigazo (Mayo-Junio 1975), Plan Primavera (Febrero de 1989) y brote hiperinflacionario (Enero 1990). Por otra parte el Gobierno tiene el deber de tomar la INICIATIVA POLITICA que ha perdido y por el cual tiene la legitimación del voto.



URGENTES: no hay tiempo que perder, no hay márgenes de negociación política ni espacios para el debate. Ya se tendrá tiempo para los alegatos verbales testimoniales y las catarsis políticas.



DRÁSTICAS Y DE ALTO COSTO POLITICO: el GOBIERNO debe asumir que lo que tiene que hacer es duro y no prestar atención a los enfoques DURANBARBISTAS que tanto daño han hecho. Por ejemplo si se hubiera explicado con detalle la herencia recibida, se podrían haber acelerado las acciones de corrección de rumbo. Los modelos del ecuatoriano son obsoletos y nada tienen que hacer contra los modelos decisionales de economic behavior y la neuroeconomics que se utilizan actualmente en los mercados financieros internacionales.(más adelante se explican cómo funcionan).



Cuanto más lentas, confusas, improvisadas, mal comunicadas e incoordinadas sean las acciones, más rápido es el proceso de licuación del poder del GOBIERNO, mayor tasa de crecimiento de probabilidad de retorno al populismo encarnado por C. Kirchner o similar factura, quizás vía un Gobierno de transición.



Nuestro país tiene un conjunto de SERIOS Y COMPLEJOS problemas, no solo de ahora (últimos 70 años) que se pueden agrupar en dos ramas:



LAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL Y LAS DE ORIGEN MACROECONOMICO.





Siguiendo el Spider-Web model o gráfico de telaraña, se puede apreciar en el GRAFICO 1 siguiente, que los fundamentos de un país promedio NORMAL tienen 12 pilares fundamentales cuyo rango de desarrollo oscila entre 5 a 7 puntos para cada pilar de acuerdo a los estudios y recomendaciones de la OCDE:





1) INSTITUCIONES Y ESTADO DE DERECHO

2) INFRAESTRUCTURA

3) CONTEXTO MACROECONOMICO

4) SALUD Y EDUCACIÓN BASICA

5) EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACION/ENTRENAMIENTO

6) MERCADO DE BIENES EFICIENTE Y COMPETITIVO

7) MERCADO DE TRABAJO EFICIENTE Y DINÁMICO

8) MERCADO DE FINANCIERO Y DE CAPITALES DESARROLLADO

9) MERCADO DE TECNOLOGIA EN TIEMPO Y A PUNTO DE TENDENCIAS MUNDIALES

10) FOMENTAR EL TAMAÑO Y DESARROLLO DE LOS MERCADOS.

11)SOFISTICACION DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

12) LIBRE INNOVACIÓN Y PREMIO A LA CREATIVIDAD





En el GRAFICO 2 esta modelado el caso de VENEZUELA con el populismo-comunismo de MADURO y en el GRAFICO 3 el status de ahora de ARGENTINA.







Nòtese la brutal de diferencia entre el primero y los 2 últimos. La "sensación de que en Argentina no funciona nada" es precisamente eso. A comienzos del siglo XX, nuestro país reunía óptimas condiciones para el modelo 1; ahora solo estamos en un "OVOIDE SIN SALIDA AL IGUAL QUE VENEZUELA". Convengamos que el Kirchnerismo acentuó el ovoide, pero la actual Administración nunca interpretó este fenómeno, se preocupó por la foto en Twitter, Facebook y "comer flan": lamentable y grave error de diagnóstico político.



Y precisamente la dinámica del ovoide en los últimos años llevó a un desorbitado déficit fiscal, atraso material (y mental de la sociedad política), secular tendencia a menores exportaciones en dólares constantes, mercados financieros y de capitales protohistóricos, pérdida de mercados, crisis del conocimiento, mayor aislamiento, etc. Para corregir todo esto se necesitan al menos 10 años de políticas de ESTADO serias y estables.



Siendo que, el status de ovoide origina todos los problemas económicos básicamente en el plano fiscal, monetario, asignación de recursos exportables/importables, cambiario y de sustentabilidad fiscal se imponen un conjunto de acciones para corregir el rumbo y generar el cambio de expectativas que evite el "infierno del Dante".



COMO FUNCIONA EL MECANISMO DE EXPECTATIVAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES.



Este es un aspecto importantísimo que desconocen los miembros del Gobierno y es fundamental saber su lógica. La neuroeconomics (Decisión making under risk and uncertainty, Daniel Khaneman & Amos Tversky, 2008), el economic behaviour (Premio Nobel Richard Thaler, 2017) y cyber-depredator money (Diego Estévez, en desarrollo, G.I.C. Philadelphia FED) son los 3 pilares básicos que pueden lanzar un país al estrellato o liquidarlo en una semana.



En el video de Néstor Kirchner abrazando la caja fuerte y la carencia de impunidad de los implicados en la causa de "los cuadernos de las coimas" son los mejores ejemplos de neuroeconomics. En el cerebro tenemos una parte denominada "amígdala" uno de cuyos lóbulos activa dopamina (un neurotransmisor del placer) que para cuestiones de dinero y en ciertas mentes genera impulsos de avaricia o greadiness y es esa sensación que tienen los mercados y los traders de comprar/vender contado o futuro frenéticamente sin importarle si venden a su madre. La sumatoria de estos impulsos en WALL ST., LONDRES, FRANKFURT, GINEBRA y TOKIO generan los movimientos de precios, que sumados a conductas de inversores, fondos, etc. tienen una feroz fuerza de choque que se tienen que se confronta a las expectativas formadas en la economía conductual (Economic behaviour). Esas expectativas son las que hay que saber manejar ya que hoy por hoy, sean racionales o adaptativas (en base al pasado) todo esta formalizado matemáticamente en algoritmos que se cruzan con las órdenes de compra o venta en nanosegundos.



En otras palabras ARGENTINA y el GOBIERNO deben hacer un esfuerzo enorme para neutralizar las predicciones diarias NEGATIVAS de los actuales modelos de algoritmos de expectativas que tienen las mesas de trading y los strategist managers. Y por último, todos se preocupaban por la rapidez de la corrida de abril y de ahora: sencillo el "cyber-depredator money" en acción que gracias a Silicon Valley es algo así como un plaga devoradora (agradezco a Eduardo Fidanza esta conceptualización) o un cuerno de la abundancia, según el sentido en que se mueva. El dinero va en milisegundos de Tokio a New York, de Londres a Wall St. y así sucesivamente y según sus movimientos habrá gente mas rica y GENTE MAS POBRE. A modo de ejemplo téngase en cuenta los miles de millones de dólares que patrimonialmente perdieron todas las empresas argentinas por el solo hecho del desplome del peso. De igual manera el salario real cayó al igual que las jubilaciones, etc.



ALTERNATIVAS DE DISTINTOS CURSOS DE ACCION



Lo detallado a continuación es un conjunto de ideas para revertir las expectativas de la sociedad argentina y los mercados financieros nacionales e internacionales. Son iniciativas duras y de política antes que de economía que requieren una postura de fuerte liderazgo y por lo tanto no ir detrás de los acontecimientos, SINO ANTICIPARLOS.



Claramente por la velocidad de los acontecimientos, sería necesario recurrir a un decreto de necesidad y urgencia para quebrar las expectativas negativas tal como en su momento fue el famoso Decreto de Necesidad y Urgencia No. 435 de marzo de 1990. Eso dio lugar a un hecho inédito de confluencia de voluntades nacionales y federales en la búsqueda en la estabilidad de la economía. De una forma o de otra hay que volver el espíritu y la mística del Decreto 435 de marzo de 1990 junto con la Ley de Reforma del Estado, que salvó al país de la catástrofe.



En materia fiscal y de gasto público nacional y federal:



1) Reducir el número de ministros del Gabinete a 8 o no más de 10.



2) Cada ministerio tendrá como máximo 2 Secretarias de Estado.



3) Cada Secretaría de Estado deberá tener como máximo 4 Sub-Secretarias.



4) Las Direcciones de Personal de la totalidad de Estado harán un cribado e inventario de los funcionarios nombrados desde 2005 a la fecha. Hay que terminar con las "capas geológica-políticas de la Administración Pública". Aquellos sin antecedentes y con vinculación política serán separados de sus cargos desde el 1 de octubre. Se les abonaran los 6 primeros meses al 50 % y los segundos 6 meses al 30 %. Al cabo del año serán cesados definitivamente.



5) Excepto los ministros, no habrá autos oficiales.



6) Las empresas del Estado que no den equilibrio o superávit en sus balances serán cerradas.



7) Los celulares de los funcionarios (excepto ministro) se los pagaran ellos mismos.



8) La "Caja Chica" de los ministerios será centralizada y existirá solo una por Ministerio.



9) Viajes al exterior: los mínimos posibles, en clase económica, en vuelos comerciales. Remate completo de la flota de aviones presidenciales y oficiales.



10) Reducción de Directores en empresas estatales (caso YPF) y el nivel de sueldos de los jerarcas será congelado a partir del 1 de setiembre sine die. Igual temperamento con Organismos Descentralizados.



11) Reinstaurar un esquema de retenciones a las exportaciones tradicionales (imperfectamente compensadas; ver Juan Carlos de Pablo en Política antiinflacionara en Argentina, 1967/1970, Editorial Amorrortu, 1972) excluyendo las exportaciones regionales y no tradicionales.



12) Arancelamiento de los servicios prestados por hospitales y centros de salud pública de todo el país, para extranjeros nacionalizados o no.



13) Dada la emergencia que vive el mercado laboral y para proteger el TRABAJO ARGENTINO, suspensión TRANSITORIA por 2 años del ingreso de migrantes NO CALIFICADOS Y SIN TRABAJO provenientes de cualquier país.



14) La educación primaria será libre y gratuita como hasta ahora. La educación secundaria y Universitaria será arancelaria PARA LOS EXTRANJEROS.



ES FUNDAMENTAL QUE LOS SERVICIOS PUBLICOS GRATUITOS FINANCIADOS POR LOS IMPUESTOS DE LOS ARGENTINOS, SEA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS ARGENTINOS NATIVOS.







En materia monetaria y financiera:



1) el BCRA será un organismo totalmente independiente y sus directores nombrados por concurso.



2) El BC se concentrará solamente en fijar una meta de expansión monetaria de los recursos monetarios del origen interno (RMOI) en forma anticipada, con una tasa decreciente. Este punto es central para anclar expectativas del mercado. Abandonar el modelo de "Inflation targeting" que ha sido desastroso para una economía como la Argentina en este momento. Ha creado más confusión que certeza.



3) Desarmar la panoplia de herramientas de intervención monetaria del BCRA que lo ha transformado en una mesa de dinero de baja calidad, improvisada y de chapucería (encima) tal como swaps, mercado de futuros, tasas de acá, tasas de allá (no se trata del Bank of England), etc.



4) el BCRA esta solo para administrar una decreciente expansión de los RMOI en un plazo de 18 meses que deberá llegar al 1 % mensual a diciembre de 2019.



5) Instaurar TRANSITORIAMENTE Y HASTA QUE DURE LA EMERGENCIA el modelo de BANCA SIMMONS con encaje del 100 % para estar preparados para corridas. Este modelo tiene sus fanáticos y detractores: para las actuales circunstancias del país sirve. (Ver modelo de Banca Simmons, 1935,). Afecta a los bancos en sus ganancias: SI, pero ganaron mucha dinero todos estos años y hay que salvar a la ARGENTINA. TODOS PONEN, dice la perinola: llegó ese momento.



6) Renegociar el programa con el FMI y entre cuestiones muy importantes, desarmar la bola de LEBACS más ordenadamente y con mejor cadencia.



7) Prohibir al BCRA (inicialmente por D.N.U.) luego por LEY, emisión de todo pasivo que no sea Base Monetaria. (Tipo LEBACS, deuda por futuros y cualquier otro pasivo contingente).



8) Todas las funciones financieras pasarán a la Oficina de Crédito Público de la Secretaria de Hacienda.



Hay muchísimas más acciones a adoptar de urgencia: lo importante es reconocerlo y actuar en consecuencia y salvar a la ARGENTINA. Solo con coraje y liderazgo se saldrá adelante.....sino retornará el populismo con todo lo que ello implica.



*Economista, Banquero, miembro del G.I.C. Federal Reserve Bank of Philadelphia y Periodista.