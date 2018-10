Industria: uso de la capacidad instalada se contrajo en agosto por cuarto mes seguido

La utilización de la capacidad instalada en la industria descendió al 63% en agosto, su cuarta contracción en forma consecutiva, con relación a igual mes de 2017, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).



Según el organismo, el uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero registró una merma contra igual período del año anterior en el que se había ubicado en el 67,3%.



Los bloques sectoriales que presentan, en agosto de 2018, niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: industrias metálicas básicas (85,2%), refinación del petróleo (78,1%), productos del tabaco (76,7%), papel y cartón (76,1%), y productos minerales no metálicos (72,1%).



Mientras que los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general de la industria son: productos alimenticios y bebidas (61,7%), productos de caucho y plástico (57,6%), la industria automotriz (57,3%), sustancias y productos químicos (54,1%), la industria metalmecánica excepto automotores (53,9%), edición e impresión (53,9%) y productos textiles (53,4%).



Entre agosto de este año e igual mes del 2017, la actividad industrial cayó 5,6% y las expectativas hasta noviembre no son favorables, según destacó la encuesta que realiza entre empresarios el propio Indec.



En el relevamiento, el 59,7% de los empresarios consultados anticipó una baja de la demanda interna hasta noviembre, mientras que el 32,4% prevé un ritmo estable y solo un 7,9% espera un aumento.



Entre las firmas exportadoras, el 52,6% no anticipa cambios en sus ventas hasta noviembre, mientras que 31,1% espera una suba y 16,3% anticipa una disminución.