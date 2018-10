Estos son los puntos en los que tuvo que ceder el oficialismo para llevar el Presupuesto al recinto

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este martes firmar el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2019 y confirmó su decisión de debatir el texto mañana en el recinto en el marco de una sesión especial.



Durante el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja que conduce el legislador del PRO, Luciano Laspina, se anunciaron una serie de modificaciones a la iniciativa inicial, enviada por el Ejecutivo al Congreso el pasado 17 de septiembre, con el objetivo de conseguir mayores voluntades.



Estas se sumaron a las acordadas en las últimas semanas con los gobernadores y que incluyen el paquete fiscal que también se va a tratar este miércoles en el recinto: revalúo de Ganancias, la suba de las alícuotas de Bienes Personales y la adenda al Consenso Fiscal 2018.



• Cambios en las condiciones para reestructurar la deuda



El oficialismo anunció la eliminación del polémico artículo 53 del Presupuesto 2019 que proponía cambiar las condiciones de reestructuración de la deuda externa.



La gestión de Macri proponía al Congreso la modificación de la Ley 24.156 para habilitar que una eventual reestructuración de deuda ya no tenga que ser con una mejora en plazos, montos e intereses sino "en las condiciones imperantes del mercado financiero", lo que causó el rechazo de la mayor parte de la oposición.



"Dicen los medios que van a sacar el artículo 53. No les creemos porque está claro que necesitan el instrumento de reestructuración de deuda porque vamos a un escenario de cesación de pagos", dijo la legisladora del Frente de Izquierda, Romina del Pla.



"En un hecho histórico voy a conceder el pedido de la diputada (Romina) Del Pla. Para no agitar fantasmas vamos a eliminar el artículo 53. Ese artículo era "solamente para darle más atribuciones a la secretaría de finanzas, argumentó Laspina.



• Permitirá que adultos mayores beneficiarios de pensión PUAM puedan seguir trabajando



Laspina confirmó que el oficialismo dará marcha atrás con la reforma que había planteado originalmente que dejaba sin opción de seguir trabajando a quienes quisieran acceder a la Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM).



El proyecto inicial tenía previsto restringir el acceso a esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, de manera tal de impedir que personas beneficiarias pudieran tener un ingreso extra.



Se trataba de una restricción sensible, ya que el régimen de PUAM permitía a los beneficiarios seguir haciendo aportes a la seguridad social hasta completar la cantidad de años requeridos para acceder a un haber jubilatorio ordinario.



Presionado por las críticas, finalmente el oficialismo dio el brazo a torcer y concedió que monotributistas sociales puedan seguir percibiendo la PUAM, aunque condicionado al resto de los requisitos socioeconómicos para personas de más de 65 años.



• Ganancias y cooperativas



Cambiemos también aceptó dar un volantazo respecto de su pretensión inicial de incorporar a cooperativas y mutuales al régimen de pago de impuesto a las Ganancias.



En cambio, se incluirá en el Presupuesto un impuesto especial al patrimonio con una alícuota progresiva, que dejará exentas a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales.



Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Laspina explicó que la idea es generar un "mínimo patrimonial", y estimó que de las 1400 cooperativas del país, "más de 1200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio".



Otro cambio significativo en el dictamen de Presupuesto es que se incluirá una partida de refuerzo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 500 millones de pesos.



• Fondo compensador al Transporte



Otro de los cambios, que había sido cerrado este lunes, tras una reunión en la que participó el ministro de Trasporte, Guillermo Dietrich, fue la incorporación al proyecto de Presupuesto 2019 de un artículo por el cual se creará un fondo especial de 6.500 millones de pesos para las provincias, a fin de compensar el traspaso de subsidios del transporte de pasajeros y evitar un fuerte aumento de los boletos.



El artículo incorporado al Presupuesto 2019 establece que ese fondo será manejado por el Ministerio de Transporte. Los nuevos recursos provendrán de la suba en las alícuotas de Bienes Personales.



• Marcha atrás con la eliminación de las exenciones en ganancias



Durante las negociaciones, el oficialismo de la Cámara de Diputados aceptó un pedido de la oposición para que el proyecto de Presupuesto 2019 finalmente no contemple la eliminación de las exenciones en Ganancias que contenía la versión que había enviado al Congreso el Ejecutivo.



La versión original del proyecto de Presupuesto 2019 contemplaba eliminar las exenciones que tenían los trabajadores sobre diferentes ítems de los salarios en la cuarta categoría, como viáticos, gastos de representación y otros rubros, incluidos en leyes nacionales y convenios colectivos de trabajo.



Se trata de exenciones que tienen un conjunto de trabajadores: viáticos, movilidad, bonificaciones especiales, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.



El Ejecutivo pretendía recaudar 25.000 millones de pesos extra con cambios en la forma que se aplica el tributo, y con la inclusión de sectores que estaban exentos.



• Bienes Personales, beneficios para propietarios rurales



Este lunes se selló en la oficina de Emilio Monzó un cambio al dictamen de mayoría que se firmó el jueves pasado, con el objetivo de beneficiar a los propietarios rurales, a pedido de gobernadores e intendentes de la oposición y del oficialismo del interior del país.



En la iniciativa con despacho, se planteaba la incorporación al régimen de Bienes Personales de los titulares de inmuebles rurales, quienes hasta ahora se encontraban exentos de este impuesto dado que pagaban por Ganancia Mínima Presunta, un tributo que caduca el año que viene.



Sin embargo, finalmente se ponderó en la discusión que los dueños del campo ya habían sido afectados por el freno a la baja de retenciones, por lo que la decisión fue otorgarle el beneficio de que el pago de Bienes Personales puedan efectuarlo a cuenta de Ganancias.



• Otros cambios



Entre otras modificaciones que quedaron plasmadas en el dictamen cambios, la eliminación de los impuestos internos a los vinos espumantes.



Por pedido del propio Cambiemos, se acordó además la ampliación de las partidas en 500 millones para el Conicet, el INTA y el mismo monto para el área de Cultura.



También se acordó mantener los plus especiales para los jubilados y pensionados de la Patagonia por zona desfavorable e incluir a los fideicomisos de los proyectos de Participación Público y Privada (PPP) de las provincias con los mismos beneficios que la Nación, en relación a las exenciones impositivas para las obras que se encaren en los distritos del país, a la vez que se eliminaron las modificaciones al Código Aduanero contempladas en el texto original.