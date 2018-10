Fraude financiero y robo de identidad, al tope de las preocupaciones de los argentinos en ciberseguridad

Un estudio global reveló que los argentinos están seriamente preocupados por la seguridad vinculada con el uso de la tecnología. Al tope de estas inquietudes se encuentran el fraude financiero, el robo de identidad y la protección de los datos personales.



Estas conclusiones se desprenden de una investigación que Unisys realizó para evaluar el nivel de percepción de los consumidores de tecnología respecto a la ciberseguridad. La encuesta, que se realiza anualmente desde 2007, reveló que nuestro país es uno de los más preocupados del mundo tras alcanzar un puntaje de 200 puntos sobre un total de 300, lo que representa un aumento de 23 puntos respecto al 2017.



Por lo pronto, nuestro país se encuentra por encima del promedio mundial (173) y se ubica bastante lejos de Holanda (109) y Alemania (127), las naciones que demuestran menor preocupación por la ciberseguridad. Respecto a la región, los argentinos se muestran menos preocupados que los colombianos (216) y mexicanos (213), al tiempo que manifiestan una mayor inquietud que los brasileños (185).



El índice está basado en encuestas online realizadas a 1.000 adultos a lo largo de trece países entre los que se encuentran también Australia, Bélgica, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido y Estados Unidos.



"Esta encuesta es una visión de la realidad. En Argentina es una preocupación la seguridad", resumió en diálogo con ámbito.com Eduardo Almeida, Gerente General para América Latina de Unisys, empresa que desarrolla soluciones de alto rendimiento centradas en la seguridad para compañías.



Lo concreto es que la seguridad financiera fue la preocupación que más creció respecto al año pasado entre los argentinos: en 2018 se ubicó en los 222, nada menos que 36 puntos más que en 2017. Al respecto, el propio Almeida comentó que "el temor al fraude bancario está ligado al modelo de bancarización que se está expandiendo en la región", vinculado por la explosión de las fintech.





Por lo pronto, el 94% de los encuestados reveló que confía en la tecnología biométrica para proteger sus transacciones online. Sin embargo, seis de cada diez argentinos consideran que las empresas que almacenan datos en la nube no los protegen adecuadamente, mientras que el 43% de los encuestados dijo no estar seguro de las aplicaciones creadas por start-ups para resguardar información.



El relevamiento también mostró la preocupación de los argentinos por el robo de identidad, una inquietud que aumentó respecto al año pasado. En ese contexto, en la Argentina se detectó un incremento del 12% en aquellos que están "seriamente" preocupados por esta situación: el 80% de los encuestados frente al 69% registrado en 2017.



A la hora de analizar esta percepción sobre los datos personales, el propio Almeida sostuvo que estas preocupaciones en la Argentina "están vinculadas por el uso intensivo de las redes sociales, como Facebook o Instagram".



Respecto a las "sensaciones de inseguridad" de los argentinos, el ejecutivo aseguró que "no son una exageración" y anticipó que "este tipo de preocupaciones irán creciendo año tras año sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez habrá un uso más intensivo de los aparatos que se conectan a internet".



Ante la consulta sobre qué deberían hacer usuarios y empresas para mejorar la seguridad vinculada con la tecnología, el ejecutivo de Unisys apuntó a las vulnerabilidades. "Tanto los usuarios como las compañías deben llevar una política de seguridad en serio. En muchas empresas se comparten contraseñas, una práctica muy habitual y extendida en la región, por lo que lo ideal es que se adapten medidas más seguras", destacó Almeida.