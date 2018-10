Punto por punto, el programa de Gobierno que Bolsonaro buscará aplicar en Brasil

El ultraderechista Jair Bolsonaro, electo este domingo presidente de Brasil, presentó un programa que implica un realineamiento de opciones económicas, sociales y diplomáticas de la principal potencia latinoamericana.



El excapitán del Ejército, de 63 años, diputado desde 1991, hizo campaña como candidato del Partido Social Liberal (PSL), bajo el lema "Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos".



Estas son algunas de las principales propuestas de su programa:



• "Reducir la deuda pública 20% mediante privatizaciones, concesiones" y venta de propiedades públicas.



• Crear un sistema de jubilación por capitalización.



• Redistribuir la "carga tributaria para que los que pagan mucho paguen menos y los que evaden y ocultan, paguen más".



• Flexibilizar la legislación sobre porte de armas. "Las armas son instrumentos, objetos inertes, que pueden usarse para matar o para salvar vidas. Eso depende de quién las maneje".



• Bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 17 años. Inicialmente proponía llevarla a 16 años.



• "Protección jurídica", garantizada por el Estado, para los policías en ejercicio de su actividad.



• "Caracterizar como terrorismo las invasiones de propiedades".



• "Proponemos un gobierno decente, diferente de todo aquello que nos sumió en una crisis ética, moral y fiscal".



• "Dejaremos de encomiar a dictaduras asesinas y de despreciar y atacar a democracias importantes como las de Estados Unidos, Israel e Italia".



• "Los contenidos y los métodos de enseñanza tienen que cambiar. Más matemáticas, más ciencias y portugués. Sin adoctrinamiento ni sexualización precoz".



• El programa de Bolsonaro no menciona el aborto, que en Brasil está autorizado en casos de violación, de peligro para la vida de la madre o de fetos con anancefalia. El presidente electo prometió vetar cualquier tentativa de flexibilización de esa ley.



• No hay ninguna mención en el programa de Bolsonaro a los derechos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales). Varias de sus declaraciones fueron abiertamente homofóbicas.



• En la campaña trató de mostrarse más amigable. El 6 de octubre declaró: "Gobernaremos para todo el mundo, para los gays inclusive".



• Bolsonaro planteó reunir en un solo ministerio las áreas del gobierno que se ocupan de "política económica y agrícola", de "recursos naturales y medio ambiente rural". Aunque en la recta final de la campaña dio señales de que podría no ejecutar esa fusión.



• Las palabras deforestación, Amazonía o calentamiento global están ausentes de su programa. Pero Bolsonaro indicó al final de la campaña, contrariando declaraciones anteriores, que Brasil permanecerá, con condiciones, en el Acuerdo de París sobre el clima.