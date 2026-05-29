La justicia de EEUU frenó el intento de Donald Trump de cambiarle el nombre al Centro Kennedy

Un juez bloqueó la modificación impulsada por el presidente y también suspendió el cierre temporal previsto para remodelaciones.

Revés para Trump. El Centro Kennedy deberá mantener su nombre original tras la decisión de un juez federal.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump de modificar el nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas , una de las instituciones culturales más emblemáticas de Washington . La medida también frenó el cierre temporal del edificio, previsto para avanzar con un plan de remodelaciones.

La decisión fue adoptada por el juez Casey Cooper , quien dejó sin efecto la votación de la junta directiva que buscaba rebautizar el espacio como “Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas” . Según el magistrado, solo el Congreso tiene facultades para autorizar un cambio de ese tipo, ya que la ley que creó la institución fijó su denominación en homenaje al expresidente John F. Kennedy .

El fallo ordenó además retirar, en un plazo de dos semanas, todas las referencias al apellido Trump tanto del edificio como de la página web oficial del centro.

Tras conocerse la resolución, Trump cuestionó con dureza al juez y a la oposición demócrata. En una publicación en Truth Social , sostuvo que trabajará con el Congreso para devolverle la gestión de la institución.

“Dado que los demócratas de la izquierda radical prefieren oponerse a su presidente favorito, yo, antes que salvar un centro de artes escénicas moribundo, vamos a trabajar con el Congreso para transferir esta institución fallida de vuelta a ellos para que decidan qué hacer”, escribió el mandatario.

Trump también defendió su intervención sobre el Centro Kennedy y aseguró que había asumido el control de una institución “en decadencia”. Según planteó, su objetivo era convertirla en un espacio “prestigioso” para Washington D.C. y para todo Estados Unidos.

Cambios en la conducción y rechazo de artistas

El intento de cambio de nombre se produjo después de que Trump reorganizara la junta directiva del centro. El presidente removió a parte de sus integrantes y designó nuevos miembros afines, lo que facilitó la aprobación de la medida.

El plan también incluía el cierre del edificio desde el 4 de julio para realizar obras de remodelación. Esa decisión generó cancelaciones de espectáculos y provocó críticas de artistas y sectores vinculados a la actividad cultural.

Trump sostuvo que el centro arrastraba pérdidas millonarias antes de su intervención y cuestionó gastos en obras que, según afirmó, superaban los u$s100 millones anuales. Sin embargo, el fallo dejó el futuro de la institución nuevamente atado a lo que pueda definir el Congreso.