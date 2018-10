En el marco del 10° Encuentro Anual IDEA Pyme y ante un auditorio colmado de empresarios, emprendedores y funcionarios, el economista Martín Tetaz trazó un duro diagnóstico de la política monetaria del gobierno de Mauricio Macri. En ese orden, remarcó que "fracasó el plan A" de achicar el déficit fiscal por la vía del gradualismo, como así también "el plan B que significaba un gradualismo acelerado".



Durante el evento realizado en Puerto Salguero y del que participó ámbito.com, Tetaz afirmó que ahora el Gobierno busca aplicar "el plan C", de tinte "ortodoxo y muy duro", al tiempo que advirtió que si no logra bajar rápido la inflación, la tasa de política monetaria "va a ser insoportable y el plan va a volar por el aire, con el Gabinete incluido".



"El plan A que tenía del Gobierno fracasó. ¿Cuál era el plan A? El Gobierno asumió con un montón de desequilibrios que tenían que ver con que no había dólares ni energía, cuestiones fundamentales para el funcionamiento de una macroeconomía. Se planteó resolver estos desequilibrios de manera muy gradual, sin hacer un ajuste ortodoxo. Simplemente se planteó hacer el ajuste del déficit con crecimiento. Eso dura mientras dura el financiamiento externo, pero eso se acabó", comenzó analizando el economista en su disertación.



Asimismo, sostuvo que el Gobierno no pudo ocuparse de los pilares de la competitividad, que tienen que ver con los costos laborales, los impositivos y financieros. En esa línea, dijo que cuando Argentina no puede resolver los problemas de la competitividad, sistemáticamente lo hace con una devaluación. "Devaluando buscamos corregir con el efecto precio todo lo que no podemos hacer en cada una de las otras políticas", insistió.



"Estamos en esta nueva coyuntura con un modelo absolutamente novedoso. Fracasó el plan A del Gobierno de cerrar todo con crecimiento. Era muy gradual, iba a llevar seis años y fracasó. Entonces fueron al Fondo Monetario Internacional para implementar el plan B, que era un gradualismo acelerado. Lo mismo que antes pero más rápido. Eso también fracasó", destacó. Y añadió que el Gobierno volvió al FMI en busca del Plan C, que implica "un ajuste fiscal ortodoxo de shock".



Para Tetaz, el Gobierno lo que hizo fue resolver con un manotazo de ahogado la necesidad de recibir dinero para cerrar el déficit fiscal. "Necesitaba 650.000 millones de pesos y lo consiguió con un impuesto nuevo a las exportaciones", subrayó.



No obstante, señaló que la mayor incertidumbre tiene que ver con el dólar y las bandas de flotación. "El programa monetario que se viene es muy duro. Es ortodoxo y concreto: no emitir un peso más en los próximos nueve meses", describió.



Con respecto a la política monetaria implementada por Guido Sandleris a partir de su desembarco en el Banco Central, opinó que va a implicar un mayor estrés financiero. "La tasa al 72% es una ganga. Es un 6,1% mensual. Y la inflación de octubre va a cerrar alrededor del 6%. De esta manera, la tasa está cubriendo, si cubre, la inflación del mes. Lo que es alta no es la tasa sino la inflación en Argentina. Escandalosamente alta", reflexionó.



Finalmente, Tetaz compartió su mirada respecto a "una salida virtuosa" del modelo económico actual. "El gran desafío es qué podemos hacer para no estar cada cinco años discutiendo cómo salir de una devaluación realizada porque no fuimos capaces de resolver los problemas de competitividad. Por eso le pedimos al tipo de cambio lo que la política no pudo arreglar antes", sostuvo.



Y concluyó: "El Gobierno dijo que no emitirá pesos por los próximos nueve meses salvo que haya demanda genuina, es decir que la gente no quiera tener dólares y los venda. Si el dólar baja de los $ 34, el Gobierno saldría a comprar para sostener el precio. ¿Y con qué los paga?. Con pesos. Ahí sí puede emitir y si eso ocurre, las tasas se van a desplomar y la inflación va a bajar porque aumenta la demanda genuina de dinero".