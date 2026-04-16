Plazo fijo en abril: cuánto gano si deposito $400.000 a 30 días por home banking

Conocé de cuánto es el rendimiento que podés generar con esta herramienta de inversión, al terminar los 30 días.

No hay diferencias entre las modalidades de constitución de la inversión.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una manera de invertir su dinero, sin asumir grandes riesgos . Hoy hay una búsqueda constante de alternativas para conservar el valor del dinero , por eso esta inversión vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los argentinos.

Es una gran opción debido a su simplicidad. Se trata de una inversión que es segura, de bajo riesgo y con un rendimiento previsible , es decir que sabemos cuánto vamos a ganar desde el momento en que lo constituimos.

En abril de 2026, con tasas relativamente estables dentro del sistema financiero, se puede proyectar ganancias en períodos cortos , como 30 días. Aunque no se trata de rendimientos elevados, para muchos usuarios al ser un rédito estable les resulta conveniente.

Guiándonos por los valores actuales del sistema financiero, un depósito de $400.000 a 30 días con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% genera intereses por $6.246,58 al vencimiento. Esto significa que, una vez finalizado el plazo, el monto total asciende a $406.246,58 , sumando el capital inicial más la renta obtenida.

La Tasa Efectiva Anual (TEA) se ubica en 20,75% , representa el rédito real anual si reinvertimos el capital y los intereses cada 30 días, es decir el rendimiento acumulado en caso de renovar la inversión mes a mes durante un año completo.

Sin embargo, el análisis no puede dejar de lado el contexto inflacionario. Si bien el plazo fijo garantiza una ganancia en pesos, esa rentabilidad puede verse superada si la inflación mensual se mantiene en niveles similares o superiores. Por eso, muchos especialistas recomiendan evaluar no solo la tasa ofrecida, sino también la evolución de los precios al momento de decidir dónde colocar el dinero.

A pesar de esto, el plazo fijo sigue siendo una herramienta muy empleada por perfiles conservadores, especialmente para quienes priorizan la seguridad por sobre la rentabilidad. Además, no se requieren conocimientos financieros avanzados ni seguimiento del mercado.

Plazo Fijo Plata

¿Si deposito por sucursal?

Otra de las dudas frecuentes entre los usuarios es si existen diferencias entre constituir un plazo fijo de manera presencial en una sucursal bancaria o hacerlo a través de home banking.

En la actualidad, no hay diferencias en los rendimientos entre las dos opciones. Tanto si el depósito se realiza de forma electrónica como en una sucursal, los resultados son iguales, los mismos intereses generados, el mismo monto final y las mismas tasas aplicadas.

Antes solía haber una diferencia entre los canales, las entidades incluso incentivan las operaciones online con beneficios adicionales, aunque en el caso del plazo fijo tradicional, las diferencias suelen ser mínimas o inexistentes. Pero el sistema financiero decidió unificar condiciones para todos los canales, promoviendo al mismo tiempo el uso de plataformas digitales.

El home banking se consolidó como la opción más elegida gracias a su comodidad, rapidez y disponibilidad las 24 horas del día. Su mayor ventaja es evitar la espera y las filas interminables de las sucursales físicas

No obstante, es importante tener en cuenta que cada banco puede establecer sus propias condiciones. Por eso, antes de realizar la inversión, se recomienda consultar las tasas vigentes y verificar si existen promociones específicas para determinados clientes o canales. Existen simuladores de los propios bancos donde podemos poner el monto y el plazo que queremos invertir.

Si bien es una realidad que su rendimiento puede quedar por detrás de otras opciones en contextos de alta inflación, su previsibilidad y seguridad lo mantienen como una herramienta clave dentro del menú de inversiones disponibles.