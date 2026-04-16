Delcy Rodríguez desmanteló el Salón Néstor Kirchner en el palacio presidencial de Venezuela + Seguir en









El salón fue inaugurado en el marco de una visita oficial de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner. Era el espacio para reuniones y actividades oficiales, y contaba con un cuadro del exmandatario junto a Hugo Chávez.

Donde antes estaba el retrato del expresidente argentino, hoy se puede ver un gran dibujo de la sede del Gobierno y la inscripción “Palacio de Miraflores”. @gbastidas

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmanteló el “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio Miraflores, que es utilizado para reuniones oficiales de gabinete. La medida implicó el retiro de las imágenes y referencias al exmandatario argentino, colocadas durante un encuentro bilateral con Hugo Chávez en 2011.

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El salón fue inaugurado el 1 de diciembre de 2011, en el marco de una visita oficial de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner a Venezuela. “Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!”, expresó Chávez durante la ceremonia.

Delcy Rodríguez desmanteló el Salón Néstor Kirchner Donde antes estaba el retrato del expresidente argentino, hoy se puede ver un gran dibujo de la sede del Gobierno y la inscripción “Palacio de Miraflores”. El periodista venezolano Gabriel Bastida, los cuadros fueron quitados en enero, poco después de la captura de Maduro por Estados Unidos. Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió el poder como presidenta encargada del país.

salon nestor kirchner Los cuadros habrían sido quitados en enero, poco después de la captura de Maduro por EEUU. @gbastidas Desde entonces, la Administración de Donald Trump asegura que ejerce un tutelaje sobre el gobierno de Rodríguez, que impulsó varios cambios en el país, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y una ley de amnistía, aunque todavía permanecen numerosos presos políticos.

Trump reconoció además a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, rotas desde 2019. Por ahora, no hay fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela y la líder opositora María Corina Machado permanece fuera del país desde que salió de forma clandestina el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Venezuela: la opositora María Corina Machado exige elecciones "lo antes posible" La líder opositora al chavismo y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, volvió a exigir este martes que las elecciones en Venezuela se den "lo antes posible", mientras continua el legado de Nicolás Maduro a cargo de Delcy Rodríguez. Para este jueves, está prevista una protesta sindical en contra de la presidenta encargada, que asumió el liderazgo del país el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses secuestraron a Nicolás Maduro en Caracas. "La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró a la AFP Machado, para quien esta convocatoria debe ser "lo antes posible". Rodríguez se mantiene al frente del Ejecutivo bajo una fuerte presión de Washington, que ya dejó en claro su interés en el manejo del petróleo venezolano y en el rumbo económico del país. En ese contexto, el oficialismo avanza con una agenda orientada a abrir el sector energético a capitales extranjeros.