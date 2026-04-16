La economía china creció 5% interanual en el primer trimestre y superó las previsiones

La economía china creció 5% interanual en el primer trimestre del año , según cifras oficiales divulgadas el jueves, por encima del 4,8% que proyectaban economistas consultados por AFP. El resultado coincide con un momento en que la economía mundial se ve impactada por la guerra en Medio Oriente .

La economía china había crecido 4,5% en el último trimestre de 2025 sobre igual período del año anterior. En tanto, las ventas minoristas —principal indicador del consumo— desaceleraron más de lo previsto en marzo , con un aumento de apenas 1,7% interanual , según la Oficina Nacional de Estadística.

Economistas sondeados por Bloomberg habían proyectado un incremento de 2,4% para ese indicador. Por su parte, la producción industrial creció 5,7% interanual en marzo , por encima del 5,3% esperado, aunque por debajo del 6,3% registrado en enero y febrero .

" El entorno internacional en la próxima etapa será complejo y volátil ", advirtió Mao Shengyong, subdirector de la Oficina Nacional de Estadísticas, quien subrayó el aumento de factores inciertos y difíciles de predecir , especialmente por los efectos de la guerra de Irán en los mercados financieros y las perspectivas globales.

En la misma línea, Zhou Hao, analista de Guotai Haitong Securities, sostuvo que el sector manufacturero sigue siendo un pilar clave del crecimiento a corto plazo , aunque anticipó que la agenda macroeconómica se centrará en impulsar la demanda interna y la reflación .

El desafío para las autoridades es significativo: ni siquiera China es inmune al aumento de los costos de energía y transporte, que están erosionando el poder adquisitivo y afectando la dinámica económica.

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Desde el sector privado, Peng Xin, director de una firma industrial en el sur del país, describió el impacto de la crisis: la volatilidad en los precios de la energía convirtió cada operación en una nueva negociación. En paralelo, los clientes aceleran compras y acumulan stock ante el temor de nuevas subas. "Si antes alguien compraba cinco toneladas, ahora puede querer diez", explicó, destacando un aumento coyuntural en la producción y los envíos.

En el frente externo, las exportaciones crecieron solo 2,5% interanual en marzo, una fuerte desaceleración frente al 21,8% de enero-febrero, afectadas por el encarecimiento de la energía, el transporte y la debilidad de la demanda global.

Sin embargo, en el acumulado del trimestre, las exportaciones avanzaron 14,7% interanual, muy por encima del crecimiento registrado en 2025. Para analistas, esto refleja una economía con dos velocidades: un sector exportador resiliente y una demanda interna aún débil.

Al mismo tiempo, emergen señales de presión: los precios de fábrica subieron en marzo por primera vez en más de tres años, lo que indica que los mayores costos energéticos comienzan a trasladarse a la economía, afectando los márgenes empresariales. En términos trimestrales, el PBI creció 1,3% entre enero y marzo, en línea con las previsiones, mientras que la inversión en activos fijos se moderó al 1,7%, reflejando una desaceleración respecto de los primeros meses del año, pese al impulso previo en infraestructura.